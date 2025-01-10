"Услышал странный звук и не зря спрятался назад": киевлянин рассказал о ночной атаке на столицу

В ночь на 10 января оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе. В Соломенском районе Киева обломки дрона попали в многоэтажку.

Киевлянин рассказал, что, услышав странный звук, сразу спрятался в уборную, куда вышел до того. Повреждения получила его машина Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

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Киевлянин о ночной атаке на столицу

Киевлянин Евгений заметил, что во время воздушной тревоги проснулся и пошел в уборную. После этого услышал странный звук, что приближался к его дому.

Я и вернулся обратно в уборную. Оказалось, не зря,

– сказал он.

Рядом с домом на улице в результате атаки был поврежден его автомобиль. В авто выбиты окна, изуродован капот и радиатор. Евгений обмотал свою машину стрейч-пленкой, чтобы хоть как-то уберечь ее от дождя.

К слову, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в домах Соломенского района столицы повреждены окна, повреждения получили также 6 автомобилей. На месте уже работают соответствующие службы.

Напомним, что силы ПВО начали работать в самом Киеве в 02:09. Затем можно было еще раз услышать взрывы в столице – после 5 утра.

Воздушная тревога в области начала раздаваться в 00:24. В 00:41 в Киевской ОВА сообщили о работе сил ПВО.