МИД Литвы вызовет представителя России в связи с повреждением посольства в Украине
В ночь на 1 августа Россия нанесла удары по украинским городам. В результате атаки были повреждены здание посольства Литвы в Украине, расположенное в столице.
Министерство иностранных дел страны вызовет посла России. Об этом сообщил министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Как отреагировали в Литве?
Россия во время массированной атаки на Киев и другие мирные города ночью 1 августа повредила посольство Литвы в Украине. Отметим, что здание дипломатического учреждения расположено в Печерском районе столицы.
Министр иностранных дел подчеркнул, что ракеты упали в нескольких метрах от посольства. Он заявил, что МИД Литвы вызовет представителя страны-агрессора в Вильнюсе.
Кампания террора России против Украины продолжается без ограничений. Нет никаких признаков реальной готовности остановить ее, искать мир или участвовать в переговорах. Цель Кремля остается неизменной: разрушение, смерть и запугивание,
– заявил Кястутис Будрис.
Политик отметил, что цивилизованный мир может ответить только одним способом. По его мнению, партнеры Украины должны нарастить поддержку Киева и усилить давление на Москву.
Он добавил, что, к счастью, никто из сотрудников посольства не пострадал.
Последствия российского обстрела / Фото Кястутиса Будриса
Утром глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате российского удара взрывной волной выбило несколько окон здания. Также повреждены крыша и солнечные панели. На территории посольства обнаружили обломки и воронки. Размер нанесенного ущерба пока оценивается.