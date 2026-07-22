Россия совершила атаку на Киевскую область: есть пострадавшие, в том числе дети

Страна-агрессор продолжает терроризировать мирных жителей Украины с помощью ударных беспилотников. Утром 22 июля враг нанес удар по селу Чайки в Киевской области.

На месте работали спасатели. Об этом ГСЧС сообщило в своих социальных сетях.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В среду, 22 июля, россияне нанесли удар по жилому дому, расположенному в селе Чайки Бучанского района.

Тревогу в районе объявляли вечером 21 июля около 22:40. Отбой произошел около 01:00. Повторно тревогу объявляли в 03:51, она продолжалась до 04:15.

5 человек пострадали в результате российской атаки на Киевскую область. Среди них – трое детей,

– заявили сотрудники ГСЧС.

Также они сообщили, что медики оказали всю необходимую помощь раненым на месте. Спасателям удалось потушить пожар.



Последствия российского удара по Киевской области / Фото ГСЧС



Спасателям удалось ликвидировать пожар / Фото ГСЧС

Что сообщила полиция?

Полиция Киевской области подчеркнула, что враг в очередной раз совершил нападение на мирное население столичного региона.

Они уточнили, что в поврежденном доме пострадала семья. В результате обстрела мужчина получил резаную рану руки. Его жена и дети перенесли острую стрессовую реакцию.

Полиция призывает: в случае объявления сигнала воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно пройти в ближайшее укрытие,

– заявили правоохранители.

Они сообщили, что по состоянию на 9:32 известно, что страна-агрессор повредила 5 частных домов. На местах работают правоохранители и спасатели. К счастью, обошлось без погибших.

Что известно о последних российских ударах по Украине?

Вечером 21 июля россияне также провели атаку на Киевскую область с помощью дронов. Местная ОВА около 19:00 сообщила о работе ПВО.

Кроме того, вражеские войска нанесли серию ударов по жилым домам, торговому центру и гражданской инфраструктуре Сум. Вечером 20 июля Россия нанесла удар по Сумам с помощью беспилотника. В результате произошло масштабное возгорание в торговом центре "Эпицентр". Позже глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров показал видео с последствиями удара. По словам чиновника, масштабы разрушений там значительные.

Впоследствии, во время ликвидации последствий обстрелов в городе повторно нанесли удар по спасателям, работавшим на месте пожара.