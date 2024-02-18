Friendly fire под Авдеевкой: российская авиация нанесла удар по позициям своих подразделений

Российские оккупанты нередко открывают дружественный огонь и бои за Авдеевку не стали исключением. Так, российская авиация атаковала оккупационные подразделения артиллеристов в Донецкой области.

Враг постоянно штурмовал Авдеевку, несмотря на огромные потери в личном составе и технике. Поэтому неудивительно, что оккупанты открывали и friendly fire.

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Самоликвидация российских военных под Авдеевкой

Агент "Атеш", который является военнослужащим вооруженных сил России, рассказал об интересном случае самоликвидации оккупантов. Так, во время ожесточенных боев за Авдеевку российская авиация открыла дружественный огонь и ошибочно (а, может, и нет) нанесла удар по позициям оккупантов.

Под ударом российской авиации оказались позиции, на которых находились подразделения артиллерии 239 танкового полка армии России.

Спасибо пилотам воздушно-космических сил России, РФ, продолжайте в том же духе,

– говорится в сообщении "Атеш".

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