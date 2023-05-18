Особенно не наглеют, – Череватый о работе российской авиации на Востоке
На Восточном направлении оккупанты пытаются активно использовать свою боевую авиацию. В частности, за сутки происходит 20 вылетов вражеских летательных аппаратов.
Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что обычно это штурмовая авиация – самолеты типа Су-25. Или же армейская авиация, а именно – ударные вертолеты: К-52, Ми-24, Ми-28. А также иногда применяется транспортный вертолет Ми-8, имеющий навесное оборудование и способный выпускать неуправляемые ракеты.
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Подлетают к переднему краю
Череватый объяснил, что они подлетают к нашему переднему краю и наносят удар. И пытаются сразу же улететь.
В глубине наших порядков российская авиация бездействует, потому что у нас выстроена эшелонированная система противовоздушной обороны. Она состоит из ЗРК "Стрела-10" и "Оса",
– отметил он.
Это советские системы, созданные для прикрытия сухопутных войск, но которые наши воины знают в совершенстве. На сверхнизких высотах, где действует враг, они очень быстро позволяют поразить авиацию противника.
Сергей Череватый оценил действие вражеской авиации на Восточном направлении: смотрите видео
Также используются переносные зенитно-ракетные комплексы – либо советского типа, либо предоставленные партнерами – американские Stinger или польский Piorun,
– рассказал он.
В составе Воздушных сил ВСУ есть Зенитно-ракетные войска, имеющие разные комплексы на дальнюю глубину: С-300, "Бук". Они старые, советские, но эффективные и совершенно изучены нашим личным составом. А новые комплексы прикрывают территорию Украины в глубине.
"Оккупанты особо не наглеют. Но это средство поражения, и конечно с ним нужно считаться. Но сказать, что российская авиация доминирует и может привести к переломам в операции, говорить нельзя", – резюмировал Сергей Череватый.
Ситуация на Восточном направлении: важно
- По состоянию на 17 мая оккупанты сосредоточили свои главные силы на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. Самыми горячими участками фронта остаются Бахмут и Марьинка.
- Вблизи Авдеевки враг продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанося авиационные удары по Авдеевке и Водяному. А также обстреливая населенные пункты района.
- На Марьинском участке фронта украинские силы отразили многочисленные атаки окупантов вблизи Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.
- В Бахмуте и в окрестностях города продолжаются наступательные действия российских захватчиков. В Бахмуте проходят тяжелые бои. В то же время наступательные действия оккупантов в направлении Ивановского оказались безрезультатными.