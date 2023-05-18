Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що зазвичай це штурмова авіація – літаки типу Су-25. Або ж армійська авіація, а саме – ударні гелікоптери: К-52, Мі-24, Мі-28. А також іноді застосовується транспортний вертоліт Мі-8, який має навісне обладнання і здатен випускати некеровані ракети.

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Підлітають до переднього краю

Череватий пояснив, що вони підлітають до нашого переднього краю й завдають удару. І намагаються одразу ж відлетіти.

В глибині наших порядків російська авіація не діє, тому що у нас вибудована ешелонована система протиповітряної оборони. Вона складається з ЗРК "Стріла-10" та "Оса",

– зауважив він.

Це радянські системи, які були створені для прикриття сухопутних військ, але наші воїни знають досконало. На наднизьких висотах, де діє ворог, вони дуже швидко дозволяють вразити.

Сергій Череватий оцінив дію ворожої авіації на Східному напрямку: дивіться відео

Також використовуються переносні зенітно-ракетні комплекси – або радянського типу, або наданні партнерами – американські Stinger або польський Piorun,

– розповів він.

У складі Повітряних сил ЗСУ є Зенітно-ракетні війська, які мають різні комплекси на дальню глибину: С-300, "Бук". Вони старі, радянські, проте ефективні і абсолютно вивчені нашим особовим складом. А новітні комплекси прикривають територію України бв глибині.

"Окупанти особливо не нахабніють. Але це засіб ураження, і звичайно з ним потрібно рахуватись. Але сказати, що він домінує і може призвести до переломів в операції, говорити не можна", – резюмував Сергій Череватий.

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