Новая российская автономная подводная лодка: Свитан сказал, несет ли она угрозу для Украины

По сообщению российских СМИ, российский флот получил атомную подводную лодку "Ясень", которая может запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон". Эта лодка несет угрозу именно для НАТО.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что запуск ракет с этой лодки по Украине невозможен. Кроме того, нет уверенности, что Россия запустит на воду свою разработку.

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Несет ли новая российская лодка угрозу для Украины

По словам полковника запаса ВСУ, ракета "Циркон" имеет дальность максимум 1000 километров, базовая дальность ракеты – 500 – 800 километров.

Маловероятно, что именно с подводной лодки для нас есть угроза. Если говорить именно о "Цирконе", то эта лодка для нас не страшна,

– подчеркнул Свитан.

В то же время благодаря этой лодке страна-агрессор усилила свой морской флот. Этой проблемой, по мнению полковника запаса ВСУ, должна заниматься НАТО. На "хвост" этой лодке должны сесть подводные американские лодки и наблюдать за ней.

Однако сначала эта лодка должна немного поплавать. У россиян проблема – они сначала говорят, что что-то сделали, запустили, например ракету, но она никуда не летит. Так же может быть с этой лодкой, может он и вообще не сможет плавать,

– добавил он.

Кстати, командующий ВМС Алексей Неижпапа сообщил, что Россия сейчас будет максимально осторожна и готова к возможным атакам на свой флот. Он заверил, что работа Украины в море будет продолжаться.