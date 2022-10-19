ДРГ противника пыталась обойти позиции ВСУ возле Новой Каменки в Херсонской области

На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинцы отвоевывают километр за километром, так что оккупанты всеми силами пытаются удержать занятые рубежи.

По информации ОК "Юг", в Херсонской области враг ведет активную оборону. О состоянии в этом направлении рассказал источник ОВА, сообщает 24 канал.

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ДРГ оккупантов

Как сообщили в оперативном командовании, новая вражеская ДРГ пыталась обойти украинские позиции вблизи Новой Каменки. Однако защитники Украины заметили группу россиян и вступили с ними в бой. В результате оккупанты понесли потери и отошли.

Заметим, что это не первая попытка врага вблизи этого села. Так, буквально накануне, 18 октября, российские диверсанты пробовали обойти украинские позиции, однако в стрелковом бою они понесли потери и отступили на исходные позиции.

Обстрелы россиян и ответ ВСУ

В ОВА отметили, что территориальные общины вдоль линии боевого столкновения и в тыловых районах системно страдают от вражеских обстрелов, ракетных ударов и атак дронами. Россияне бьют всем, что имеют в запасе. Так, они наносят огненное поражение нашим войскам с применением:

авиации,

тяжелой артиллерии,

РСЗО,

минометов.

Защитники Украины активно уничтожают врагов. В частности, им удалось уничтожить 2 склада боеприпасов в Бериславском районе. Также там подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбил российский штурмовик Су-25.

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