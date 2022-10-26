"Чистая, опрятная и в шапке": украинцы мемами ответили на российскую истерику о "грязной бомбе"

Российская истерика о "грязной бомбе", которую "собирают в Черновцах" не утихает. Началось все с "телефонной карусели" от Сергея Шойгу. Своей басней он надоедал министрам обороны цивилизованных стран мира.

Впоследствии к "телефонной карусели" Шойгу присоединился Валерий Герасимов – начальник российского генштаба. Конечно же, никто в мире не поверил в российский бред, который ежедневно дополняется новыми "эпическими" деталями, информирует 24 канал.

Заметьте Боевые чайки в действии: сеть ответила мемами на выдумки России о причинах падения Су-34 в Ейске

В частности, военный эксперт "второй армии мира" "рассекретил", что над "грязной бомбой" работают в Черновцах. Казалось бы, пробить дно можно только раз. Однако Россия продолжает делать это каждый день.

Тем временем, украинцы дали свой ответ российской пропаганде и ответили мемами.

Наша "бомба" – чистая и в шапке

Конечно же, ни одной "грязной бомбы" в Черновцах (и других городах и селах Украины) не производят. Украинцы – цивилизованный народ, который заботится о своей земле и борется за свободу для всей Европы.

Однако украинцы возмущены: как вообще можно предположить, что бомба – "грязная". В Украине – все чистое, ухоженное и красивое, как садок вишневый возле хаты.

А если бы "бомба" где-то запачкалась, ее непременно бы почистили. Потому что так не годится.

Нельзя забывать и о секретном оружии – боевой украинской свинье. Вот кто испытывает незаурядный релакс, загрязняясь в калабане. Однако стоит отметить, что своих свиней Украина ценит больше, чем Россия – своих людей, поэтому бросать кабанчика на Москву никто не планирует.

Также украинцев интересует: откуда взялась "грязная бомба", если на нее не объявляли сбор.

А теперь приготовьтесь к настоящему эксклюзиву. Как на самом деле выглядит грязная бомба:

Или так:

Также украинцев очень интересует, когда первые "грязные бомбы" поступят в продажу. В частности: можно ли будет приобрести их на новогодней ярмарке.

А вы уже начали откладывать на "грязную бомбу"?

Фейк о "грязной бомбе" – главное

Стоит посмотреть – что такое "грязная бомба" и почему Шойгу заговорил о ней: видео