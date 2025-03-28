Путин никогда этого не озвучит: уже вскоре над Россией может нависнуть серьезная угроза

Российская экономика находится в сложной ситуации. Там постепенно нарастают проблемы, которые в конце концов должны были бы "взорваться".

Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц. По его словам, российская экономика фактически разделена на две части – военную и гражданскую.

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Что ожидает российскую экономику

Как отметил Липсиц, военная экономика пытается "расти". Там даже официально рассказывают о 22% роста за год. Но не все так просто.

Это рост именно в деньгах. Военное производство дорожает. Бюджету теперь надо больше денег давать. Поэтому в денежных показателях видно рост 22% за год. Параллельно идут огромные расходы бюджета. В конце прошлого и в начале этого года уже есть дефицит. Бюджет дал пустые деньги, которых у него нет. Об этом Путин никогда публично не скажет,

– сказал Липсиц.

Гражданская экономика продолжает сжиматься. Там нарастают все больше проблем. В общем все становится похоже на экономику СССР. Там были огромные полигоны, которые забиты танками. А рядом стояли пустые магазины и раздраженное население. Россия идет к такой ситуации.

Даже те российские экономисты, которые живут в России, аккуратно говорят, что 2025 год будет переломным. Или там сильно сократят военные расходы и нормализуют бюджет, или же начнется уничтожение экономики.

Может быть обвал. Возможно, Россия пойдет в сторону гиперинфляции. Это может произойти уже в этом году. Обычно гиперинфляцию определяют, когда идет рост на более чем 50% в год. На продовольственном рынке, который считается независимым, там вообще рост за год на 60-80%. Хотя это неофициальные данные,

– отметил Липсиц.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что российская экономика будет иметь колоссальные проблемы уже довольно скоро. А сильные санкции ускорили бы ухудшение ситуации в России.