Фасад стабильности России трещит по швам. Я не верю официальной статистике России и вам не советую.

Какова ситуация в российской экономике?

По официальным отчетам Кремля, экономика России демонстрирует удивительную устойчивость. Однако анализ косвенных показателей, открытых источников и настроений в обществе рисует совсем другую картину – картину глубокого структурного кризиса, которую маскируют манипулятивной статистикой и пропагандой. Об этом пишет Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Официально прогнозируется рост ВВП на 1,5% в 2025 году. Но это происходит разве что на бумаге, в реальности – рецессия. По данным Peterson Institute for International Economics, уже в первом квартале 2025 года зафиксировано сокращение экономики на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что является техническим признаком рецессии.

Формируется "двухскоростная экономика": оборонно-промышленный комплекс растет благодаря бюджетным вливаниям, тогда как гражданские сектора стагнируют, лишены ресурсов и кадров.

Инфляция – это пропасть между "Росстатом" и реальностью в холодильнике. Официальная инфляция держится на уровне 9 – 10%. В то же время независимые финансовые аналитики оценивают реальный рост цен на 13 – 14%, а некоторые обзоры указывают на цифры, близкие к 20%.

В соцсетях люди жалуются на заоблачные цены: говядина по 700 – 800 рублей, свинина – 500 – 600, а овощи и фрукты подорожали на 15 – 20%.

Деньги на войну заканчиваются. К маю 2025 года дефицит федерального бюджета достиг 3,4 триллиона рублей – это почти 90% от всего пересмотренного годового плана. Причина – падение нефтегазовых доходов на 14% и одновременный рост расходов на 21%.

Кремль сжигает остатки Фонда национального благосостояния и заставляет госбанки финансировать дефицит, что создает риск полномасштабного банковского кризиса.

Происходит промышленная деградация, а импортозамещение – это лишь фикция. Яркий пример – новый автомобиль Lada Iskra. Несмотря на заявления о 90% локализации, анализ показывает, что это конструктор из китайских, японских и остатков французских компонентов.

Вместо технологического суверенитета Россия получает тотальную зависимость от Китая и структурную архаизацию гражданских отраслей.

Официальная статистика России рапортует о рекордно низкой безработице, но в сети россияне массово ищут, куда жаловаться на задержки зарплат и как оформить отпуск за свой счет. Это – признаки скрытой безработицы.

Самый болезненный удар по населению – дефицит лекарств. По данным опросов, треть россиян не может купить необходимые препараты.

Федеральный центр заставляет дотационные регионы демонстрировать финансовую дисциплину. Как следствие, они сокращают дефицит бюджета, но не путем роста доходов, а путем урезания инвестиционных программ.

Например, в Дагестане дефицит сократили на 8,6 миллиардов рублей, урезав инвестиции на 7,2 миллиарда. Кроме того, правительство планирует сократить перечень моногородов, которые получают поддержку, с 321 до 218, фактически бросая сотни тысяч людей на произвол судьбы.

Рост промышленности замедляется, а добыча полезных ископаемых упала на 2,4%. Больше всего страдают гражданские отрасли:

производство автомобилей сократилось на 14%,

экскаваторов – на 48,6%,

титановых изделий – на 45%.

Добыча нефти за 5 месяцев 2025 года снизилась на 3,5%, а газа – на 3,4%.

Доходы от продажи нефти и газа в июне 2025 года упали на 33,7% по сравнению с прошлым годом. Всего во втором квартале 2025 года доходы от ископаемого топлива упали на 18% в годовом исчислении – это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

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Продажи новых легковых автомобилей за первый квартал упали на 27%. Продажи жилья в новостройках за первое полугодие 2025 года обвалились на 26%. Рынок ипотеки переживает шок: в июне выдача кредитов упала на 66% по сравнению с прошлым годом, а за полгода – сократилась вдвое.

Доверие к экономике резко снизилось в ключевых секторах: производстве, строительстве, торговле и логистике. Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне 14%, что свидетельствует о недоверии к заявлениям власти о стабильности.

Какие выводы и прогнозы до конца 2025 года?

Российская экономика вошла в фазу "управляемой деградации". Система уже потеряла запас прочности и держится на остатках резервов, ручном управлении и репрессивном аппарате.

Наиболее вероятный сценарий до конца 2025 года – дальнейшее медленное сползание в рецессию, скрытое манипулятивной статистикой. Уровень жизни населения будет падать, но система будет сохранять управляемость. Кремль продолжит выкачивать ресурсы из гражданской экономики и населения для финансирования войны.

Потенциальные "точки слома".

Фискальный обрыв. Резкое падение цен на нефть или ужесточение санкций против "теневого флота" может привести к коллапсу бюджета. Исчерпание Фонда национального благосостояния заставит правительство включить "печатный станок", что спровоцирует гиперинфляцию.

Социальный взрыв. Хотя маловероятен в краткосрочной перспективе, но риск растет. Коллапс коммунальных систем зимой, массовые невыплаты зарплат или дефицит товаров первой необходимости могут спровоцировать одновременные локальные протесты в депрессивных регионах, которые силовикам будет трудно контролировать.

Предел прочности российской экономики определяется не столько цифрами ВВП, сколько способностью Кремля финансировать войну, не доводя население до грани выживания. И этот предел становится все ближе.

Вот такая реальная картинка. Так что, держим строй. Конец врагу все ближе!