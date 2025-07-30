Яка ситуація у російській економіці?

За офіційними звітами Кремля, економіка Росії демонструє дивовижну стійкість. Однак аналіз непрямих показників, відкритих джерел та настроїв у суспільстві малює зовсім іншу картину – картину глибокої структурної кризи, яку маскують маніпулятивною статистикою та пропагандою. Про це пише Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Офіційно прогнозується зростання ВВП на 1,5% у 2025 році. Але це відбувається хіба що на папері, в реальності – рецесія. За даними Peterson Institute for International Economics, вже у першому кварталі 2025 року зафіксоване скорочення економіки на 0,6% порівняно з попереднім кварталом, що є технічною ознакою рецесії.

Формується "двошвидкісна економіка": оборонно-промисловий комплекс зростає завдяки бюджетним вливанням, тоді як цивільні сектори стагнують, позбавлені ресурсів та кадрів.

Інфляція – це прірва між "Росстатом" та реальністю в холодильнику. Офіційна інфляція тримається на рівні 9 – 10%. Водночас незалежні фінансові аналітики оцінюють реальне зростання цін на 13 – 14%, а деякі огляди вказують на цифри, близькі до 20%.

У соцмережах люди скаржаться на захмарні ціни: яловичина по 700 – 800 рублів, свинина – 500 – 600, а овочі та фрукти подорожчали на 15 – 20%.

Гроші на війну закінчуються. До травня 2025 року дефіцит федерального бюджету сягнув 3,4 трильйона рублів – це майже 90% від усього переглянутого річного плану. Причина – падіння нафтогазових доходів на 14% та одночасне зростання витрат на 21%.

Кремль спалює залишки Фонду національного добробуту та змушує держбанки фінансувати дефіцит, що створює ризик повномасштабної банківської кризи.

Відбувається промислова деградація, а імпортозаміщення – це лише фікція. Яскравий приклад – новий автомобіль Lada Iskra. Попри заяви про 90% локалізації, аналіз показує, що це конструктор з китайських, японських та залишків французьких компонентів.

Замість технологічного суверенітету Росія отримує тотальну залежність від Китаю та структурну архаїзацію цивільних галузей.

Офіційна статистика Росії рапортує про рекордно низьке безробіття, але в мережі росіяни масово шукають, куди скаржитися на затримки зарплат та як оформити відпустку власним коштом. Це – ознаки прихованого безробіття.

Найболючіший удар по населенню – дефіцит ліків. За даними опитувань, третина росіян не може купити необхідні препарати.

Федеральний центр змушує дотаційні регіони демонструвати фінансову дисципліну. Як наслідок, вони скорочують дефіцит бюджету, але не шляхом зростання доходів, а шляхом урізання інвестиційних програм.

Наприклад, у Дагестані дефіцит скоротили на 8,6 мільярда рублів, урізавши інвестиції на 7,2 мільярда. Окрім того, уряд планує скоротити перелік мономіст, які отримують підтримку, з 321 до 218, фактично кидаючи сотні тисяч людей напризволяще.

Зростання промисловості сповільнюється, а видобуток корисних копалин впав на 2,4%. Найбільше страждають цивільні галузі:

виробництво автомобілів скоротилося на 14%,

екскаваторів – на 48,6%,

титанових виробів – на 45%.

Видобуток нафти за 5 місяців 2025 року знизився на 3,5%, а газу – на 3,4%.

Доходи від продажу нафти та газу в червні 2025 року впали на 33,7% порівняно з минулим роком. Загалом у другому кварталі 2025 року доходи від викопного палива впали на 18% у річному обчисленні – це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення.

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Продажі нових легкових автомобілів за перший квартал впали на 27%. Продажі житла в новобудовах за перше півріччя 2025 року обвалилися на 26%. Ринок іпотеки переживає шок: у червні видача кредитів впала на 66% порівняно з минулим роком, а за пів року – скоротилася вдвічі.

Довіра до економіки різко знизилася у ключових секторах: виробництві, будівництві, торгівлі та логістиці. Інфляційні очікування населення залишаються на високому рівні 14%, що свідчить про недовіру до заяв влади про стабільність.

Які висновки та прогнози до кінця 2025 року?

Російська економіка увійшла у фазу "керованої деградації". Система вже втратила запас міцності та тримається на залишках резервів, ручному управлінні та репресивному апараті.

Найбільш імовірний сценарій до кінця 2025 року – подальше повільне сповзання в рецесію, приховане маніпулятивною статистикою. Рівень життя населення падатиме, але система зберігатиме керованість. Кремль продовжить викачувати ресурси з цивільної економіки та населення для фінансування війни.

Потенційні "точки зламу".

Фіскальний обрив. Різке падіння цін на нафту або посилення санкцій проти "тіньового флоту" може призвести до колапсу бюджету. Вичерпання Фонду національного добробуту змусить уряд увімкнути "друкарський верстат", що спровокує гіперінфляцію.

Соціальний вибух. Хоча малоймовірний у короткостроковій перспективі, але ризик зростає. Колапс комунальних систем взимку, масові невиплати зарплат або дефіцит товарів першої потреби можуть спровокувати одночасні локальні протести в депресивних регіонах, які силовикам буде важко контролювати.

Межа міцності російської економіки визначається не стільки цифрами ВВП, скільки здатністю Кремля фінансувати війну, не доводячи населення до межі виживання. І ця межа стає все ближчою.

Ось така реальна картинка. Так що, тримаємо стрій. Кінець ворогу все ближче!