Россия сократила экспорт нефти: почему стране-агрессору не хватает топлива
В России начались серьезные проблемы с топливом. Хотя страна-агрессор сократила экспорт нефти за границу, на внутреннем рынке ее не стало больше.
Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин сказал 24 Каналу, что одна из основных причин этой ситуации состоит в том, что в России сократилась добыча как таковая, ведь компаниям невыгодно вкладывать средства в новые месторождения.
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"Нефтяные компании пытаются как можно больше продать за границу даже по меньшим ценам", – отметил Крутыхин.
Почему в России начались проблемы с нефтью: смотрите видео 24 Канала
По его словам, российские власти также не способствуют ситуации. Теперь нефтяным компаниям не компенсируют ущерб от реализации бензина на внутреннем рынке и увеличивают налоги.
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Во время активных боевых действий нужно бесперебойно заправлять военную технику. Для этого требуются значительные запасы топлива.
Я думаю, на фронт будут отдавать все, что только можно. А для гражданского населения цены будут расти,
– добавил Крутыхин.
Так, дефицит топлива испытали не только в оккупированном Крыму или где-то в Ростовской области. Проблема распространяется по всей стране-агрессору, где теперь даже сложно вовремя подвезти продукты в магазины.
Что с российской нефтью: последние новости
- Как известно, 5 февраля вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. Накануне удалось согласовать граничные цены.
- Учитывая мировые санкции против российских газа и нефти, страны ЕС значительно сократили их импорт. Зато выросли доли Норвегии, Саудовской Аравии и США.
- Санкции нанесли значительный удар по российской экономике. Из-за ограничений на экспорт нефти страна-агрессор потеряла 15,6 миллиарда долларов.