Россия сократила экспорт нефти: почему стране-агрессору не хватает топлива

В России начались серьезные проблемы с топливом. Хотя страна-агрессор сократила экспорт нефти за границу, на внутреннем рынке ее не стало больше.

Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин сказал 24 Каналу, что одна из основных причин этой ситуации состоит в том, что в России сократилась добыча как таковая, ведь компаниям невыгодно вкладывать средства в новые месторождения.

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"Нефтяные компании пытаются как можно больше продать за границу даже по меньшим ценам", – отметил Крутыхин.

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По его словам, российские власти также не способствуют ситуации. Теперь нефтяным компаниям не компенсируют ущерб от реализации бензина на внутреннем рынке и увеличивают налоги.

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Во время активных боевых действий нужно бесперебойно заправлять военную технику. Для этого требуются значительные запасы топлива.

Я думаю, на фронт будут отдавать все, что только можно. А для гражданского населения цены будут расти,

– добавил Крутыхин.

Так, дефицит топлива испытали не только в оккупированном Крыму или где-то в Ростовской области. Проблема распространяется по всей стране-агрессору, где теперь даже сложно вовремя подвезти продукты в магазины.

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