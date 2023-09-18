Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін сказав 24 Каналу, що одна з основних причин цієї ситуації полягає в тому, що в Росії скоротився видобуток як такий, адже компаніям невигідно вкладати кошти в нові родовища.

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"Нафтові компанії намагаються якомога більше продати за кордон навіть за меншими цінами", – зазначив Крутихін.

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За його словами, російська влада також не сприяє ситуації. Тепер нафтовим компаніям не компенсують збитки від реалізації бензину на внутрішньому ринку та збільшують податки.

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Під час активних бойових дій потрібно безперебійно заправляти військову техніку. Для цього потрібні значні запаси палива.

Я думаю, на фронт віддаватимуть усе, що тільки можна. А для цивільного населення ціни зростатимуть,

– додав Крутихін.

Так, дефіцит палива відчули не лише в окупованому Криму чи десь у Ростовській області. Проблема шириться по всій країні-агресорці, де тепер навіть складно вчасно підвезти продукти в магазини.

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