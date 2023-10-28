Группировка пропагандистов раскололась: что произошло в России из-за поддержки ХАМАС

Недавно в эфире кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева разгорелась дискуссия. Россия открыто поддерживает нападение террористов ХАМАС на Израиль. Из-за этого произошел раскол среди путинистов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что путинский режим откровенно выступает за уничтожение израильского народа боевиками ХАМАС.

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Раскол среди путинистов

Соловьев во время своего эфира отметил поддержку ХАМАС и заявил, что Россия должна "объединиться с арабским миром". Эти слова очень не понравились гостю программы Якову Кедми, поэтому между ними началась дискуссия.

Игорь Яковенко отметил, что у Соловьева в эфире появлялось несколько евреев, которых пропаганда использовала, чтобы они обвиняли Украину в якобы "нацизме". Однако сейчас эта группировка раскололась, потому что Россия открыто поддерживает преступления ХАМАС против израильского народа.

Сначала от этой группировки откололся Евгений Сатановский, являющийся гражданином России, однако по национальности он еврей. Путинист определился, что он не сторонник ХАМАС, поэтому Соловьев его уволил. Теперь свое мнение озвучил и Кедми.

Кедми – один из сторонников Путина. Он гражданин Израиля, ему не на руку выступать за поддержку ХАМАС. Поэтому сейчас мы видели эту перепалку. Думаю, в ближайшее время мы не увидим его в эфире Соловьева. Если и увидим, то это будут постоянные дискуссии,

– считает оппозиционер.

Яковенко о расколе между пропагандистами: смотрите видео

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