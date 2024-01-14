Война против гендерно-нейтральных туалетов: губернатор Петербурга придумал новую причину вторжения

В России не перестают появляться новые теории, почему они начали войну в Украине. В этот раз губернатор Петербурга отметил, что мотивацией для оккупантов является борьба против мифических туалетов для гендерно-нейтральных лиц.

В то же время где именно такие туалеты размещены достоверно неизвестно – но каким-то образом их видели. Российские военные преданно отстаивают право на отсутствие третьего туалета в школах.

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Война с ветряными мельницами или с туалетами

Губернатор Петербурга после посещения оккупантов в госпитале решил создать новую версию российского вторжения в Украину. В своем телеграм-канале чиновник написал, что те, "кто с автоматом прошел украинизированную версию Донбасса", понимают, за что они воюют. Оказалось – за отсутствие третьего туалета.

Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем.

– написал российский губернатор.

Также губернатор пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев для того, чтобы российские оккупанты "могли обсудить с ними старт спортивной карьеры".

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