"Слышат и видят, что хотят": как информационная машина Кремля готовит россиян к войне
Российские власти искусно промывают мозги собственному населению. Даже когда россияне сталкиваются с правдой о событиях в Украине, то предпочитают этого не замечать.
Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, об искаженном восприятии реальности отдельными россиянами свидетельствует интервью CNN с пленными вагнеровцами.
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Бывшие российские заключенные после разговоров с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным всерьез верили в то, что идут воевать с поляками и немцами. А украинцев на фронте уже нет – якобы сбежали или погибли.
Искаженное восприятие мира присуще не только российским заключенным, но и другим жителям России.
"Мы недооцениваем замкнутость информационного пространства России. Единственное, что там еще пробивается – это телеграм-каналы", – сказал политический эксперт.
Большинство россиян хотят читать о "победах"
Однако, по его словам, у россиян много своих телеграм-каналов, в которых информация о так называемой "спецоперации" в Украине подается в победном контексте. Однако, как отметил политический эксперт, жители России читают и украинские источники информации.
Небольшое количество россиян знают, что происходит на самом деле. Но большинство хочет читать о победах своей армии. Они видят и слышат то, что хотят,
– сказал Клочок.
Как отметил политический эксперт, львиная доля россиян черпает информацию фактически лишь из одного источника – российской пропаганды.
"Им скармливают готовый информационный продукт, который они легко проглатывают", – отметил Клочок.
Он добавил, что те из россиян, кто читает несколько источников и анализирует информацию, пытаются избежать мобилизации. Они бегут за границу или куда-нибудь в деревни, где их не смогут призвать в армию.
Стрим Ирины Узловой и Валерия Клочка: смотрите видео
Почему Пригожин вербует на войну именно заключенных
В то же время кремлевские власти делают ставку именно на ту часть населения, у которой "недалекий ум".
Такие люди не способны анализировать. Также используют заключенных. Почему Пригожин побежал вербовать наемников именно в тюрьму? Потому что люди находятся там в ограниченном информационном пространстве,
– рассказал Клочок.
По словам политического эксперта, мобилизационный ресурс в России составляет 25 миллионов. Однако определенная часть этих людей будет стремиться избежать участия в войне, сбегая за границу или откупившись от призыва.
"А вот социально незащищенных людей пытаются мобилизовать. В России благодаря пропаганде пытаются выдернуть ту часть населения, которая будет готова идти воевать", – сказал Клочок.
Он добавил, что руководству страны-агрессора вообще безразлично, что будет с этими людьми дальше.
Российская пропаганда: последние заявления
- Лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все чаще появляется в средствах массовой информации. Это, очевидно, не нравится Кремлю, в частности Путину и министру обороны Шойгу, поэтому они "рекомендуют" своим пропагандистам не упоминать о нем вообще.
- Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал командировки Владимира Зеленского в страны Европы. Приспешник Путина заявил, что европейская цивилизация "исчезнет" из-за поддержки Украины.
- Владимир Путин избрал датой своего выступления перед федеральным собранием 21 февраля. По всей вероятности, он будет ждать от них принятия определенного решения.