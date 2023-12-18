В The New York Times описали ситуацию на левобережье Херсонщины как "самоубийственную" и "расточительную". Прочитав такой мрачный материал, американские избиратели могут утратить желание помогать Украине.

Именно таким образом работает российская пропаганда, сказал 24 Каналу майор КГБ, бывший советский разведчик Сергей Жирнов. Если в прошлом году такие статьи составляли треть публикаций в ведущих медиа, то в этом – уже две трети.

Вашему вниманию Как алгоритмы YouTube продвигают конспирологию и пропаганду, – исследование Texty․org․ua

Очевидно, что это оказывает влияние на граждан западных стран.

У меня такое ощущение, что здесь путинская внешняя разведка, путинские шпионские ведомства, путинские пропагандисты работают достаточно эффективно,

– подчеркнул Жирнов.

Кстати, обозреватели из западных СМИ со ссылкой на рассекреченный анализ американской разведки сообщили, что Россия сосредоточена на развитии сети молодых лидеров в США и странах ЕС. Кремль не гнушается даже организации фейковых народных протестов.

Российские помойки никуда не исчезли

Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что россияне планируют опубликовать в иностранных СМИ дезинформацию. Враг постарается дискредитировать военно-политическое руководство Украины, концентрируясь на фамилиях.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против Sputnik и RT/Russia Today и прекратил их трансляцию. Однако есть нюанс.

Теперь в западных странах они отключены от кнопки, но все равно в интернете их можно найти,

– отметил Жирнов.

Россияне разворачивают кампанию "Майдан-3": основное