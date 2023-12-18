Уже есть примеры: как Путин может влиять на мнения американцев
В The New York Times описали ситуацию на левобережье Херсонщины как "самоубийственную" и "расточительную". Прочитав такой мрачный материал, американские избиратели могут утратить желание помогать Украине.
Именно таким образом работает российская пропаганда, сказал 24 Каналу майор КГБ, бывший советский разведчик Сергей Жирнов. Если в прошлом году такие статьи составляли треть публикаций в ведущих медиа, то в этом – уже две трети.
Вашему вниманию Как алгоритмы YouTube продвигают конспирологию и пропаганду, – исследование Texty․org․ua
Очевидно, что это оказывает влияние на граждан западных стран.
У меня такое ощущение, что здесь путинская внешняя разведка, путинские шпионские ведомства, путинские пропагандисты работают достаточно эффективно,
– подчеркнул Жирнов.
Кстати, обозреватели из западных СМИ со ссылкой на рассекреченный анализ американской разведки сообщили, что Россия сосредоточена на развитии сети молодых лидеров в США и странах ЕС. Кремль не гнушается даже организации фейковых народных протестов.Обратите внимание! Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что россияне планируют опубликовать в иностранных СМИ дезинформацию. Враг постарается дискредитировать военно-политическое руководство Украины, концентрируясь на фамилиях.
Российские помойки никуда не исчезли
Как известно, с началом полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции против Sputnik и RT/Russia Today и прекратил их трансляцию. Однако есть нюанс.
Теперь в западных странах они отключены от кнопки, но все равно в интернете их можно найти,
– отметил Жирнов.
Россияне разворачивают кампанию "Майдан-3": основное
- Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку и информацию от партнеров сообщил, что Россия готовится к дезинформационной кампании "Майдан-3". Ее цель состоит в создании хаоса в украинском обществе.
- Представитель украинской разведки Андрей Черняк отметил, что "Майдан-3" стал самой дорогой ложью врага с 2014 года. Общий бюджет операции достиг полтора миллиарда долларов.
- Конечной целью кампании "Майдан-3" может стать переворот и отстранение Владимира Зеленского от власти. Россия стремится достичь этого до конца года.