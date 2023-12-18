Саме в такий спосіб працює російська пропаганда, сказав 24 Каналу майор КДБ, колишній радянський розвідник Сергій Жирнов. Якщо торік такі статті становили третину публікацій у провідних медіа, то цьогоріч уже дві третини.
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Очевидно, що це має вплив на громадян західних країн.
У мене таке відчуття, що тут путінська зовнішня розвідка, путінські шпигунські відомства, путінські пропагандисти працюють доволі ефективно,
– наголосив Жирнов.
До слова, оглядачі із західних ЗМІ з посиланням на розсекречений аналіз американської розвідки повідомили, що Росія зосереджена на розвитку мережі молодих лідерів у США і країнах ЄС. Кремль не гребує навіть організацією фейкових народних протестів.
Російські помийки нікуди не зникли
Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти Sputnik і RT/Russia Today та припинив їхню трансляцію. Однак є нюанс.
Тепер у західних країнах вони вимкнені від кнопки, але все одно в інтернеті їх можна знайти,
– зазначив Жирнов.
Росіяни розгортають кампанію "Майдан-3": основне
- Володимир Зеленський з посиланням на українську розвідку й інформацію від партнерів повідомив, що Росія готується до дезінформаційної кампанії "Майдан-3". Її мета полягає у створенні хаосу в українському суспільстві.
- Представник української розвідки Андрій Черняк зазначив, що "Майдан-3" став найдорожчою брехнею ворога від 2014 року. Загальний бюджет операції сягнув півтора мільярда доларів.
- Кінцевою метою кампанії "Майдан-3" може стати переворот і усунення Володимира Зеленського від влади. Росія прагне цього досягнути до кінця року.