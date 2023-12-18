Саме в такий спосіб працює російська пропаганда, сказав 24 Каналу майор КДБ, колишній радянський розвідник Сергій Жирнов. Якщо торік такі статті становили третину публікацій у провідних медіа, то цьогоріч уже дві третини.

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Очевидно, що це має вплив на громадян західних країн.

У мене таке відчуття, що тут путінська зовнішня розвідка, путінські шпигунські відомства, путінські пропагандисти працюють доволі ефективно,

– наголосив Жирнов.

До слова, оглядачі із західних ЗМІ з посиланням на розсекречений аналіз американської розвідки повідомили, що Росія зосереджена на розвитку мережі молодих лідерів у США і країнах ЄС. Кремль не гребує навіть організацією фейкових народних протестів.

Зверніть увагу! Представник української розвідки Андрій Юсов повідомив, що росіяни планують опублікувати в іноземних ЗМІ дезінформацію. Ворог намагатиметься дискредитувати військово-політичне керівництво України, концентруючись на прізвищах.

Російські помийки нікуди не зникли

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти Sputnik і RT/Russia Today та припинив їхню трансляцію. Однак є нюанс.

Тепер у західних країнах вони вимкнені від кнопки, але все одно в інтернеті їх можна знайти,

– зазначив Жирнов.

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