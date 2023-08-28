Ведущая 24 Канала позвонила семье Скабеевой: чем закончился разговор
Российские пропагандисты-супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов наслаждаются богатой жизнью, пока их родные едва прозябают. А кое-кто страдает от российских обстрелов в Украине.
Ведущая 24 Канала Анастасия Норицина позвонила отцу Попова – Георгию Павловичу. Он родом из Владивостока, но сейчас проживает в украинском Николаеве.
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"Мы с ним фактически не общались и раньше, а после начала [полномасштабной] войны – тем более", – рассказал о своих отношениях с сыном-пропагандистом Георгий Попов.
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Какое отношение к российско-украинской войне
Отец и сын Поповы в последний раз виделись в 2017 году. Но мужчина продолжал смотреть шоу Попова и Скабеевой "60 минут", потому что "там было об Украине". Однако впоследствии пропагандистская программа просто "перестала нравиться".
Что он там, как он там говорит – я не знаю и ничего по этому поводу сказать не могу. Это не 1937 год, что сын за отца отвечает, а отец – за сына, тем более за взрослого сына,
– отметил Георгий Попов.
Мужчину очень возмутил вопрос о том, считает ли он Россию агрессором. Он отказался отвечать, аргументируя тем, что является "старым больным человеком".
Что известно о родителях Скабеевой
Российская пропагандистка родом из городка Волжский, там до сих пор живут ее родители.
Дом родителей Скабеевой / скриншот из российских СМИ
Уровень жизни в населенном пункте поражает: повсюду мусор и разрушения, постоянными соседями людей остаются тараканы.
Как выглядит родной город Скабеевой / скриншот из российских СМИ
В то же время, Скабеева с мужем зарабатывают миллионы рублей ежемесячно и имеют недвижимость в Москве. Журналистка 24 Канала хотела расспросить об этом подробнее у самой пропагандистки, но она почему-то не взяла трубку.
Последние новости о Скабеевой
- Российская пропагандистка настолько заговорилась, что случайно отрицала принадлежность Крыма к России. Скабеева пыталась оправдаться тем, что "хотела понять логику Украины".
- Путинистку возмутил поступок украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира, когда та победила российскую соперницу и отказалась пожать ей руку. Скабеева назвала Харлан "неадекватной".
- На одном из эфиров пропагандистка серьезно обсуждала вариант нападения на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Гость Скабеевой рассказывал о "захвате" Литвы.