Критика Путина набирает обороты: политолог рассказал, кто за этим стоит и зачем

Российские пропагандисты критикуют армию и войну в Украине, но не критикуют Путина или Кремль. Но такая критика понемногу уже начала появляться в российском сегменте Youtube, который курируют федеральные службы безопасности России.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Александр Антонюк. По его словам, один из спикеров – это первый и последний вице-президент России Александр Руцкой. В то же время, российский политолог Аббас Галлямов считает, что Путин пытается подменить контекст войны и навязать россиянам, что это отечественная война, направленная на их защиту.

Смотрите также Путин, как Гитлер, не может остановиться, – политолог рассказал о признаках раскола России

"И именно активизация таких персонажей наводит нас на мысль, что ФСБ начинает готовить параллельную линию, в случае, если будут противостояния. А они будут в России", – заявил он.

Антонюк убежден, что это для того, чтобы снизить давление возможной смуты, которая будет в России.

Мы не знаем, как Путин закончит. Надеемся, не своей смертью, однозначно, и долгими мучениями. Однако кто-то потом возглавить процесс должен,

– сказал он.

Критика будет набирать обороты

Политолог считает, что появление таких персон хоть и в небольшом информационном сегменте, приводит к выводу, что критика скоро будет набирать более мощные обороты.

"Если такой, как Пригожин, начинает угрожать, что его ЧВК "Вагнер" будет отступать из Бахмута, то мы же понимаем, что противостояние набирают определенные такие очертания", – рассказал он.

Политолог рассказал, как критика против Путина набирает обороты в России: смотрите видео

Кроме того, по его словам, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров готовит себе в преемники своего сына, так что процессы все-таки идут. Мол, если не углубляться в происходящее в России, а смотреть исключительно федеральные каналы, может появиться определенная иллюзия.

"Что там все так уверенно, что они будут стоять до конца. Да, они будут стоять до конца, пока им будет хватать ресурсов", – заметил он.

Что усложнит российскую пропаганду

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что России хватит ресурсов на агрессивную войну всего на 3 месяца. Александр Антонюк считает, что здесь говорится о следующих волнах мобилизации, которые Россия будет вынуждена делать. Мол, они уходят в более обеспеченные и крупные города, а это значительно усложнит процесс российской пропаганды.

"Если учитывать, что с каждым разом мобилизация будет заходить ближе к Москве, сложнее будет называть черное белым, и скорее наоборот", – заявил он.

Антонюк предположил, что "жару и истерики" российским пропагандистам добавят украинские беспилотники.

Что происходит в России: последние новости