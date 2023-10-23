Демарш в пропагандистском "кордебалете": что на российском ТВ говорят о Медведеве

Российский пропагандист Евгений Сатановский, выступавший на прокремлевском канале Соловьев Live, сначала обозвал спикера российского МИД Марию Захарову, после чего его выгнали с канала. А потом прошелся по Дмитрию Медведеву.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил в эфире 24 Каналу, что даже сломанные часы один раз в сутки показывают правильное время. Так и пропагандист Сатановский, некий лайтовый вариант Владимира Соловьева, хоть один раз сказал правду.

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Мотивация пропагандистов

Сатановский годами "танцевал" в кордебалете у кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. В этом кордебалете есть типаж "дрессированные евреи". Этот термин существует еще с советских времен, так называли евреев, служивших советским антисемитским властям. "Дрессированные евреи" Соловьева – Сатановский, Яков Кедми и другие выполняли разные "пируэты".

Но вдруг что-то случилось с Сатановским. Могут быть разные версии. Возможно, его замучила совесть, поскольку он видел, как Россия активно помогала ХАМАС ликвидировать его соплеменников. А персонажи, такие как Захарова, радовались этому,

– предположил Эйдман.

Сатановский назвал Захарову "шмарой, которая сильно выпивает", а Медведева охарактеризовал как "маленькое слабое г***о".

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Однако возможна еще одна причина демарша Сатановского – вероятно, он планирует начать "сольную" карьеру. Ведь у всех, кто "пляшет" на российских пропагандистских шоу, одна мотивация, по мнению политолога, – деньги.

Им все очень хорошо платят. И у самого Соловьева такая же мотивация, а вовсе не патриотическая. Поэтому Сатановский однажды решил, что Соловьев ему мало платит, а потому пришло время самому "сшибать с лохов бабки" на каком-то ютуб-канале,

– отметил он.

Однако относительно характеристики Захаровой и Медведева, как заметил Игорь Эйдман, "сломанные часы", то есть Сатановский, показал "правильное время".

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