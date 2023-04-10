Пробитое дно: в России новорожденных выписывают из роддомов в камуфляжных конвертах

У россиян уже совсем едет крыша. Они не могут нормально одеть своих воинов, но шьют камуфляжные одеяла для новорожденных. В российском Хабаровске Елена Дмитриева, зять которой готовится посетить концерт Кобзона, придумала это ради своей дочери.

В каждое одеяло для младенцев россияне кладут записку: "Папа, я с тобой", передает 24 Канал. Дело в том, что российские мужчины не могут выполнить свой родительский долг, потому что в это время цинично убивают украинцев и их детей.

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"Патриотическая" бабушка придумала камуфляжные одеяла

Дмитриева поделилась, что ее зять находится в оккупационном войске на войне в Украине. Ее дочь родила сына и захотела тематический конверт на выписку, однако в магазинах камуфляжа для младенцев не оказалось. Бабушка решила сшить его самостоятельно.

На меня смотри как на неадекватную, потому что такое невозможно. Я поняла, что это возможно. Когда мы выписывались из роддома, няни очень удивились, им очень понравилось,

– похвасталась автор "патриотической" идеи.

Елена Дмитриева удивляется, почему на нее смотрели как на неадекватную. Возможно, скоро в России будут отправлять на фронт уже с пеленок.

Камуфляжные одеяла для младенцев: смотрите видео

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