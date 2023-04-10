Пробитое дно: в России новорожденных выписывают из роддомов в камуфляжных конвертах
У россиян уже совсем едет крыша. Они не могут нормально одеть своих воинов, но шьют камуфляжные одеяла для новорожденных. В российском Хабаровске Елена Дмитриева, зять которой готовится посетить концерт Кобзона, придумала это ради своей дочери.
В каждое одеяло для младенцев россияне кладут записку: "Папа, я с тобой", передает 24 Канал. Дело в том, что российские мужчины не могут выполнить свой родительский долг, потому что в это время цинично убивают украинцев и их детей.
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"Патриотическая" бабушка придумала камуфляжные одеяла
Дмитриева поделилась, что ее зять находится в оккупационном войске на войне в Украине. Ее дочь родила сына и захотела тематический конверт на выписку, однако в магазинах камуфляжа для младенцев не оказалось. Бабушка решила сшить его самостоятельно.
На меня смотри как на неадекватную, потому что такое невозможно. Я поняла, что это возможно. Когда мы выписывались из роддома, няни очень удивились, им очень понравилось,
– похвасталась автор "патриотической" идеи.
Елена Дмитриева удивляется, почему на нее смотрели как на неадекватную. Возможно, скоро в России будут отправлять на фронт уже с пеленок.
Камуфляжные одеяла для младенцев: смотрите видео
Последние "шедевры" российской пропаганды
- Россия запустила очередную информационно психологическую операцию. Оккупанты распространяют якобы "французский" мультик о Президенте Украины Владимире Зеленском. В ролике президента изображают алкоголиком и наркоманом.
- Российским военным, которых посылают на войну в Украину, раздают памятники, в которых есть прямые ссылки на сталинский приказ № 227 – "Ни шагу назад!". Верхушка России пропагандирует расстрелы тех солдат, которые будут отступать.
- Чтобы хоть как-то "помочь" своему войску, в российском минобороны написали рекомендации, как "бороться" с танками Leopard. Экипажи танков уже якобы готовят "непосредственно для танковой дуэли".