Місцева мешканка Єлєна Дмітрієва, зять якої готується відвідати концерт Кобзона, вигадала це заради своєї доньки. За її словами, у пологовому на неї всі дивились як на неадекватну, передає 24 Канал.

Дивіться також Далі буде: як Росія поринає у 90-ті та захлинається від вбивств та пограбувань

"Патріотична" бабуся вигадала камуфляжні ковдри

Дмітрієва поділилась, що її зять перебуває в окупаційному війську на війні в Україні. Її дочка народила сина та захотіла тематичний конверт на виписку, однак у магазинах камуфляжу для немовлят не виявилось. Бабуся вирішила пошити його самостійно.

На мене дивились як на неадекватну, бо таке неможливо. Я зрозуміла, що можливо. Коли ми виписувались з роддому, няні дуже здивувались, їм дуже сподобалось,

– похизувалась авторка "патріотичної" ідеї.

Єлєна Дмітрієва дивується, чому на неї дивилися, як на неадекватну. Можливо, незабаром у Росії відправлятимуть на фронт вже з пелюшок.

Камуфляжні ковдри для російських немовлят: дивіться відео

Останні "шедеври" російської пропаганди