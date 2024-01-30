Действуют вопреки интересам Путина: какие тезисы внезапно начала транслировать пропаганда

В России неожиданно стали говорить о тяжелых ситуациях на фронтах в Украине. Бывший оптимизм, вроде "Киева за три дня", уже давно исчез даже у пропагандистов.

Даже на российском телевидении начали говорить о больших потерях на войне. Подробнее о том, что теперь транслирует российская пропаганда 24 Каналу рассказал политолог и блоггер Сергей Запорожский.

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Как изменились настроения пропаганды в России

В России несколько изменили пропагандистские нарративы. Если раньше например Владимир Соловьев рассказывал, что война присуща россиянам, то сейчас он менее оптимистичных взглядов. Мол, воевать хотят "только англосаксы".

Кроме того, теперь российские пропагандисты транслируют сообщения, что Украине хватит снарядов, европейское производство подстроится под нужды войны, а США в конце концов все равно будут помогать Киеву.

Это затягивание с американской помощью Украине их, казалось бы, утешило, а с другой стороны они постоянно транслируют, что Украине все равно все дадут. Не знаю с чем это связано, ведь в их интересах и дальше успокаивать свое население, мол, победа близка нужно лишь немного потерпеть. А сейчас почему-то действуют вопреки интересам Путина,

– подчеркнул Сергей Запорожский.

Какими бы ни были мотивы, но рассказы о том, что в Украине с вооружением в конечном итоге все будет хорошо демотивирует россиян. Возможно, таким образом российское общество хотят подготовить к возможным предстоящим переговорам хотя учитывая не изменившиеся с начала вторжения намерения Владимира Путина это маловероятный вариант.

"Владимир Путин до сих пор уверен, что он сможет дойти до Львова. У них в принципе много шизофренических соображений. За последнюю неделю на федеральных каналах периодически говорят что если они будут продолжать так же лезть (на определенных направлениях 24 Канал) то у них и дальше будут большие потери. Эта тема начинает звучать" заметил политолог.

Неприятные новости для россиян звучат и от так называемых военкоров. Соратник террориста Игоря Гиркина и депутат "Единой России" Александр Бородай подчеркивает, что ВСУ отдают оккупантам "избушки лесника" с тремя домами, которые те подают россиянам как "великую победу". А потом украинские бойцы с выгодных позиций на господствующих высотах их мощно обстреливают. Так недавно было с поселком Крахмальное, что в Харьковской области.

Бородай также отмечает, насколько увеличилось у украинских бойцов количество беспилотников, которыми постоянно атакуют вражеские позиции. Поэтому сейчас русских готовят к тому, что война это долго и ой как нелегко.

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