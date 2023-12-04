Находят проблему и подпитывают: как россияне распространяют пропаганду в странах ЕС
В Европе в последнее время все чаще звучат нарративы по поводу "усталости от Украины" и о том, что якобы "Киев проигрывает войну". Такие мнения являются результатом работы российской пропаганды, которая распространяет в мире антиукраинские настроения.
Такое мнение выразил 24 Каналу политолог Олег Лесной, отметив, что у россиян очень сильные позиции в Европе, наработанные еще со времен Советского Союза. В Кремле хорошо знают, что демократию нужно разрушать демократическими же методами. Именно поэтому Россия большие средства вкладывает в пропаганду.
К теме Альянс Вучича с военным преступником Шешелем и связи с Россией: чего ждать от выборов в Сербии
Россияне камуфлируют пропаганду
Россияне очень качественно работают с целевыми аудиториями. Они берут проблему в определенной европейской стране и подпитывают ее.
Именно поэтому последняя копейка российской империи упадет не в карман ребенка или врача, а в карман пропагандиста,
– подчеркнул политолог.
Запад уже понимает силу влияние российской пропаганды. Сейчас есть расследование в Германии, США по вмешательству России в выборы. Также имеются предположение, что российские агенты находятся в ОБСЕ.
Однако в демократическом мире очень трудно бороться с такой пропагандой, как российская. Это пропаганда не уровня Владимира Соловьева, который мелет какую-то ерунду в эфире. В Европе и мире российская пропаганда закамуфлирована в проблемы экологии, вероисповедания, культуры, в языковые вопросы,
– отметил Олег Лесной.
Как работает российская пропаганда в мире: смотрите видео
В целевых аудиториях общаются лидеры мнений, заточенные именно под эту аудиторию, они знают, как достучаться до нее.
"Россияне создали очень серьезный пласт, который разрушать должна не только Украина, а спецслужбы всего мира", – уверен политолог.
Российская пропаганда работает
- Один из самых громких "рупоров" российской пропаганды Владимир Соловьев начал угрожать Германии, если правительство этой страны согласится передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Соловьев заявил, что в этом случае Россия будто бы начнет атаковать заводы на территории стран НАТО. Мол, тогда заводы Германии, где производят эти ракеты, станут для россиян "легитимной целью".
- Также Соловьев нервно отреагировал на решение Болгарии запретить самолету, на борту которого был Сергей Лавров и находящаяся под санкциями Мария Захарова, нарушать ее воздушное пространство. Пропагандист вновь прибег к "любимым" методам запугивания, отметив, что Россия может "сыграть "ответку" и также запретить "братушкам" из Болгарии летать над своей территорией.
- Владимир Путин 14 декабря должен провести пресс-конференцию, во время которой будет отвечать на вопросы россиян. На самом же деле это мероприятие будет тщательно срежиссированным спектаклем, а вопросы, на которые ответит Путин, будут тщательно отобраны.
- Кроме того, эта пресс-конференция предположительно станет началом предвыборной кампании главы Кремля.