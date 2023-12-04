Находят проблему и подпитывают: как россияне распространяют пропаганду в странах ЕС

В Европе в последнее время все чаще звучат нарративы по поводу "усталости от Украины" и о том, что якобы "Киев проигрывает войну". Такие мнения являются результатом работы российской пропаганды, которая распространяет в мире антиукраинские настроения.

Такое мнение выразил 24 Каналу политолог Олег Лесной, отметив, что у россиян очень сильные позиции в Европе, наработанные еще со времен Советского Союза. В Кремле хорошо знают, что демократию нужно разрушать демократическими же методами. Именно поэтому Россия большие средства вкладывает в пропаганду.

К теме Альянс Вучича с военным преступником Шешелем и связи с Россией: чего ждать от выборов в Сербии

Россияне камуфлируют пропаганду

Россияне очень качественно работают с целевыми аудиториями. Они берут проблему в определенной европейской стране и подпитывают ее.

Именно поэтому последняя копейка российской империи упадет не в карман ребенка или врача, а в карман пропагандиста,

– подчеркнул политолог.

Запад уже понимает силу влияние российской пропаганды. Сейчас есть расследование в Германии, США по вмешательству России в выборы. Также имеются предположение, что российские агенты находятся в ОБСЕ.

Однако в демократическом мире очень трудно бороться с такой пропагандой, как российская. Это пропаганда не уровня Владимира Соловьева, который мелет какую-то ерунду в эфире. В Европе и мире российская пропаганда закамуфлирована в проблемы экологии, вероисповедания, культуры, в языковые вопросы,

– отметил Олег Лесной.

Как работает российская пропаганда в мире: смотрите видео

В целевых аудиториях общаются лидеры мнений, заточенные именно под эту аудиторию, они знают, как достучаться до нее.

"Россияне создали очень серьезный пласт, который разрушать должна не только Украина, а спецслужбы всего мира", – уверен политолог.

Российская пропаганда работает