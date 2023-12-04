Таку думку висловив 24 Каналу політолог Олег Лісний, зазначивши, що росіяни мають дуже сильні позиції в Європі, напрацьовані ще з часів Радянського Союзу. В Кремлі добре знають, що демократії треба руйнувати демократичними ж методами. Саме тому Росія великі кошти вкладає в пропаганду.

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Росіяни камуфлюють пропаганду

Росіяни дуже якісно працюють з цільовими аудиторіями. Вони беруть проблему в певній європейській країні та підживлюють її.

Саме тому остання копійка російської імперії впаде не в кишеню дитини або лікаря, а в кишеню пропагандиста,

– наголосив політолог.

Захід вже усвідомлює силу впливу російської пропаганди. Зараз є розслідування в Німеччині, США щодо втручання Росії у вибори. Також маються припущення, що російські агенти є в ОБСЄ.

Проте в демократичному світі дуже важко боротися з такою пропагандою як російська. Це пропаганда не рівня Владіміра Соловйова, який меле якусь дурню в ефірі. В Європі та світі російська пропаганда закамуфльована в проблеми екології, віросповідання, культури, в мовні питання,

– зазначив Олег Лісний.

Як працює російська пропаганда у світі: дивіться відео

В цільових аудиторіях спілкуються лідери думок, які заточені саме під цю аудиторію, вони знають, як достукатись до неї.

"Росіяни створили дуже серйозний пласт, який руйнувати повинна не тільки Україна, а спецслужби усього світу", – впевнений політолог.

Російська пропаганда працює