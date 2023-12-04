Таку думку висловив 24 Каналу політолог Олег Лісний, зазначивши, що росіяни мають дуже сильні позиції в Європі, напрацьовані ще з часів Радянського Союзу. В Кремлі добре знають, що демократії треба руйнувати демократичними ж методами. Саме тому Росія великі кошти вкладає в пропаганду.
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Росіяни камуфлюють пропаганду
Росіяни дуже якісно працюють з цільовими аудиторіями. Вони беруть проблему в певній європейській країні та підживлюють її.
Саме тому остання копійка російської імперії впаде не в кишеню дитини або лікаря, а в кишеню пропагандиста,
– наголосив політолог.
Захід вже усвідомлює силу впливу російської пропаганди. Зараз є розслідування в Німеччині, США щодо втручання Росії у вибори. Також маються припущення, що російські агенти є в ОБСЄ.
Проте в демократичному світі дуже важко боротися з такою пропагандою як російська. Це пропаганда не рівня Владіміра Соловйова, який меле якусь дурню в ефірі. В Європі та світі російська пропаганда закамуфльована в проблеми екології, віросповідання, культури, в мовні питання,
– зазначив Олег Лісний.
Як працює російська пропаганда у світі: дивіться відео
В цільових аудиторіях спілкуються лідери думок, які заточені саме під цю аудиторію, вони знають, як достукатись до неї.
"Росіяни створили дуже серйозний пласт, який руйнувати повинна не тільки Україна, а спецслужби усього світу", – впевнений політолог.
Російська пропаганда працює
- Один з найгучніших "рупорів" російської пропаганди Владімір Соловйов почав погрожувати Німеччині, якщо уряд цієї країни погодиться передати Україні далекобійні ракети Taurus. Соловйов заявив, що у цьому випадку Росія нібито почне атакувати заводи на території країн НАТО. Мовляв, тоді заводи Німеччини, де виготовляють ці ракети, стануть для росіян "легітимною ціллю".
- Також Соловйов нервово відреагував на рішення Болгарії заборонити літаку, на борту якого був Сєргєй Лавров та Марія Захарова, яка перебуває під санкціями, порушувати її повітряний простір. Пропагандист знову вдався до "улюблених" методів залякування, наголосивши на тому, що Росія може "зіграти "отвєточку" і також заборонити "братушкам" з Болгарії літати над своєю територією.
- Владімір Путін 14 грудня має провести пресконференцію, під час якої нібито буде відповідати на питання росіян. Насправді ж цей захід буде ретельно зрежисованим спектаклем, а питання, на які буцімто відповідатиме Путін, будуть прискіпливо відібрані.
- Крім того, ця пресконференція імовірно стане початком передвиборчої кампанії очільника Кремля.