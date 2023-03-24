Это будет серьезно: на шоу Соловьева готовятся к удару ВСУ

24 марта 2023, 18:32
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У россиян настоящие эмоциональные качели. Один день они кричат вроде бы всех "победят", а уже на следующий – рассказывают о тяжелой ситуации. Российский пропагандист Владимир Соловьев не стал исключением.

На своем пропагандистском шоу Соловьев заявил, что война никогда не бывает легкой. А российские захватчики якобы "воюют сейчас за будущее страны-агрессора", пишет 24 Канал.

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На шоу Соловьева готовятся к удару ВСУ

Однако непонятно почему россияне борются за будущее своей страны на территории Украины. Здесь их ожидает лишь возможность вернуться на родину в черных пакетах. Однако если это именно то будущее, за которое воюют оккупанты, то ВСУ охотно им помогут в этом.

Соловьев также призвал россиян присоединяться к рядам оккупационного войска в этой борьбе. Впрочем, сам пока видно не готов "бороться за будущее России". Как и гости его шоу, у которых быстро забегали глаза только при мысли об этом.

Более того, гости пропагандистского шоу напуганы будущим контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.

В ближайшие недели мы столкнемся с очень серьезным вызовом на поле боя и вокруг него,
– пожаловался пропагандист.

На шоу Соловьева напуганы будущим контрнаступлением ВСУ: смотрите видео

Последние зашквары российских пропагандистов

  • Вечером 18 и ночью на 19 марта Владимир Путин был в Мариуполе, где якобы "спонтанно" пришел в гости к обычным людям. Однако на одном из роликов слышно, как во время "невынужденного общения" диктатора с "мариупольцами" голос на фоне кричит, что это все неправда и показуха.
  • Впоследствии этот отрывок видео был убран с сайта президента России. Однако в сети сохранились видео, на которых этот отрывок есть. Посмотреть его вы можете в сюжете 24 Канала по ссылке.
  • Бывший президент России и верный пес Путина Дмитрий Медведев в очередной раз показал, что имеет проблемы с психикой и страдает графоманией. Так, комментируя решение суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора, Медведев пригрозил Нидерландам гиперзвуковой ракетой.

Автор: Оксана Харьковська