Это будет серьезно: на шоу Соловьева готовятся к удару ВСУ

У россиян настоящие эмоциональные качели. Один день они кричат вроде бы всех "победят", а уже на следующий – рассказывают о тяжелой ситуации. Российский пропагандист Владимир Соловьев не стал исключением.

На своем пропагандистском шоу Соловьев заявил, что война никогда не бывает легкой. А российские захватчики якобы "воюют сейчас за будущее страны-агрессора", пишет 24 Канал.

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На шоу Соловьева готовятся к удару ВСУ

Однако непонятно почему россияне борются за будущее своей страны на территории Украины. Здесь их ожидает лишь возможность вернуться на родину в черных пакетах. Однако если это именно то будущее, за которое воюют оккупанты, то ВСУ охотно им помогут в этом.

Соловьев также призвал россиян присоединяться к рядам оккупационного войска в этой борьбе. Впрочем, сам пока видно не готов "бороться за будущее России". Как и гости его шоу, у которых быстро забегали глаза только при мысли об этом.

Более того, гости пропагандистского шоу напуганы будущим контрнаступлением Вооруженных Сил Украины.

В ближайшие недели мы столкнемся с очень серьезным вызовом на поле боя и вокруг него,

– пожаловался пропагандист.

На шоу Соловьева напуганы будущим контрнаступлением ВСУ: смотрите видео

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