Российские оккупанты на протяжении последних недель активизировались на поле боя, пытаются добиться хоть каких-то успехов, однако терпят лишь безумные потери. Это уже не могут не замечать определенные пропагандисты на вражеском телевидении, однако, когда они начинают говорить правду, им сразу затыкают рот.

По состоянию на 18 февраля известно о более 142 тысячи ликвидированных вражеских солдат и о том, что оккупанты не могут достичь заявленных целей. Со ссылкой на российские СМИ 24 Канал информирует о том, что пропагандистка Скабеева поссорилась со своим гостем Журавлевым из-за постоянных поражений "второй армии мира".

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Потери – максимальные, а достижения – ничтожны

Собственно, не понравилось Журавлеву, что за захват каждого окопа в маленьком украинском селе свои жизни отдают до десятка россиян.

Почему мы не в Киеве, если все "прекрасно воюют". Возможно, я чего-то не понимаю, взятие ли очередной улицы мы будем "праздновать" всей страной?

– раздраженно он спрашивал.

На это ему старалась спокойно отвечать ведущая Скабеева. Пропагандистка повторяла как мантру, что кому не нравится ход боевых действий, тот может брать в руки оружие и отправляться на фронт.

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Бывшему директору по вещанию кремлевского телеканала Russia Today Антону Красовскому заочно огласили приговор в Украине. Суд постановил, что он 5 лет должен отбить в тюрьме за то, что призывал к геноциду украинского народа.

Кроме того, оккупанты пытаются осуществлять информационно-психологические операции и запугивать граждан нашего государства. Не так давно в Сумской ОВА даже вынуждены были развенчивать ложные вбросы о том, что на границе враг консолидировал 10 тысяч военных личного состава.

Также добавим, что оккупанты готовят масштабное действо в "Лужниках" к годовщине с начала широкомасштабной войны. Это свидетельствует о том, что в оккупантов нет никаких моральных принципов, ведь они собрались "праздновать" начало ужасного этапа в истории человечества.

Только за минувшие сутки – то есть за 17 февраля – Вооруженные Силы отправили к Кобзону около 1010 вражеских воинов.