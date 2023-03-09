Рассматривают версию, как продать поражение, – Яковенко об изменении риторики пропаганды

Российская пропаганда в последнее время все больше меняет свою риторику. Это ощутимо коррелируется с тем, как агрессору ничего не удается на фронте.

Об изменении риторики российской пропаганды в стриме 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Индикаторм смены риторики он считает "телевизионного генерала" Андрея Гурулева.

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От "уничтожить НАТО" до "не можем воевать с НАТО"

Собеседник отмечает, что этот генерал ранее являлся "постоянным поставщиком цитат". Он призывал уничтожить США, "вырыть канал" между Канадой и Мексикой, убить Зеленского.

Но его последние заявления уже о том, что Россия не может воевать с НАТО, ведь соотношение сил очень серьезно не в пользу Москвы. Теперь, по его словам, главная задача – закончить войну и сосредоточить главное внимание на установлении порядка в России,

– рассказывает Игорь Яковенко.

Иронизируя, он отмечает, что генерал Гурулев фактически предлагает бить по Воронежу, уничтожать оппозицию и устанавливать жесткий фашистский режим в России.

"Они уже морально готовы к поражению. В ютубе появились несколько пропутинских фильмов, которые морально готовят к поражению. Ведь год прошел, а ничего не удается", – объясняет оппозиционный журналист.

По его словам, Кремль возлагал все надежды на Бахмут, но и там ничего не удалось. Поэтому осознание поражения все больше проникает в головы россиян, и они готовятся к запасным вариантам.

Игорь Яковенко о российской пропаганде: смотрите видео

Россиянам хотят продать поражение

Собеседник также допускает, что путинский режим может даже устоять после тотального поражения в Украине. Поэтому Кремль рассматривает версию, как удержать режим в этом случае.

И как это поражение продать населению таким образом, чтобы они не обалдели от поражения. К этому серьезно готовятся. Поэтому изменения действительно происходят,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

Он также отметил, что в воображении Кремля Украина – это страна, населенная дураками. Мол, они реально верят и пытаются убедить население в том, что Украина может согласится отдать России какую-то часть своей территории и забудет все ее преступления.

Российская пропаганда: последние фейлы