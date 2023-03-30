Реальность другая: в ВСУ предупредили о новых "вбросах" россиян
Россияне, не имея успехов на фронте, пытаются посеять раздор между украинцами. Российская пропаганда делает попытки присвоить себе воображаемые победы.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – спикер Восточной группировки ВСУ. По его словам, украинскому народу следует особо позаботиться о медиагигиене на фоне информационной войны.
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Реальная ситуация на фронте
Сергей Череватый пояснил, что противники продолжают совершать наступательные действия на Бахмутском и Купянско-Армянском направлении.
"В районе Бахмута враг смог провести 244 обстрела ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Произошло 25 столкновений", – подчеркнул он.
По его словам, учитывая ситуацию, россияне пытаются разными способами противостоять ВСУ, нередко прибегая к пропаганде.
Это как элемент их информационной борьбы уже на протяжении многих месяцев,
– сосредоточил внимание он.
По его мнению, врагу не удается самого главного – завладеть стратегической инициативой, прорвать украинскую оборону и взять Бахмут, вокруг которого ведутся бои.
Что снова придумали российские пропагандисты
Сергей Череватый рассказал, что враг хочет продвигать сразу на нескольких направлениях. Именно поэтому россияне стремятся дестабилизировать ситуацию как в нашем войске, так и обществе.
Они выбрасывают разные нарративы о том, что добились определенных успехов, что у нас нет какого-то вида вооружения, какие-то подразделения сбежали,
– сообщил он.
Также свидетельством работы пропаганды являются военные коры, которые тоже хотят влиять на ход событий.
"Такая информационная борьба имеет мощную силу, когда у тебя же хотя бы относительные, но успехи, когда ты сталкиваешься с очередью стратегических неудач, все же тяжело и одна пропаганда не может это вытянуть", – убежден Череватый.
Поэтому украинцы должны не терять бдительность.
Украинцам следует фильтровать информацию
Сергей Череватый отметил, что медиагигиена сейчас крайне важна.
По его словам, в России работают "полезные идиоты", которые повсюду ищут предательство и всегда готовы к мировому мятежу. Нередко они это делают только ради собственной выгоды.
"Они пытаются убить клин о том, что якобы есть трение между командованием военным и военно-политическим", – рассказал он.
Впрочем, украинская сторона активно борется с дезинформацией почти 9 лет. И четкая позиция по независимости и неделимости Украины сформирована абсолютно на всех уровнях.
Российская пропаганда в деле
- Российские пропагандисты распространили информацию о том, что их вооруженные силы начали перехватывать ракету GLSDB. Однако этих ракет еще нет на вооружении в ВСУ.
- Владимир Соловьев сказал, если российская армия вроде бы останется в Европе, а на самом деле она туда еще и не дошла. Он добавил, что оккупанты не будут "относиться к полякам как к братьям" и что, якобы, уничтожат все "польские города, даже не используя сухопутные войска".
- Пропагандистка Маргарита Симонян предложила "купить" украинскую землю за российские 300 миллиардов долларов, которые заморожены в Европе. По ее словам, за эту сумму, которую передадут Украине, стране-агрессорцы вроде бы смогут перейти оккупированные регионы нашей страны, "которые хотят быть с Россией".