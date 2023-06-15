Когда Бог раздавал разум, россиян там не было, – Соляр не сдержалась из-за абсурда Соловьева
Россия продолжает плакаться, что "Запад не дает им спокойно жить". Путинский пропагандист Владимир Соловьев снова разразился угрозами и кричал, что история "ничему не учит Европу", потому что "с Россией так нельзя".
Истерику Соловьева прокомментировала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр. Она разнесла очередной бред российской пропаганды.
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Бог обделил россиян мозгами
Екатерина Соляр отметила, что уже несколько лет говорила о том, что "с Россией так нельзя": нельзя садиться за стол с россиянами и ждать от них хорошего поведения. Граждане страны-террориста как "обезьяны, которым дали вилку и нож". Россияне не слышат не только цивилизованного языка, они не понимают даже русского языка.
Они вообще ничего не понимают, потому что в тот момент, когда Бог раздавал разум, немного соображения, причинно-следственные связи, они стояли возле клетки с обезьяной, тыкали в нее пальцем и говорили: "О, смотри, классно". Вот и все. Не дал Бог того всего, обделил их мозгом,
– подчеркнула она.
Россияне живут в собственной вымышленной реальности. Они не смогут увидеть очевидное. Нельзя впускать их в другие страны, ведь россияне попытаются их "заразить".
"Отгородить эту территорию и пусть дальше их альтернативная реальность существует. Не допускайте их в цивилизованный мир, потому что это как бактерия. Когда она попадает в цивилизованные страны, эта плесень распространяется, пытается заразить все", – призвала Соляр.
Соляр разнесла абсурд Соловьева: смотрите видео
Последние "шедевры" российской пропаганды
- Российский диктатор Владимир Путин 13 июня встретился со своими "военкорами", которым снова наговорил разного бреда об Украине. К примеру, он заявил, что Россия якобы "десятилетиями кормила Украину", но якобы "при Ющенко начались государственные перевороты".
- Также бункерный дед поплакался, что России "не давали никаких шансов построить нормальные отношения с братским украинским народом". Очевидно, что диктатор имел в виду страны Запада.
- Кремлевский прихвостень Соловьев выдал "гениальную" мысль о том, что США оказывает военную помощь Украине только потому, что наше государство якобы еще перед президентскими выборами в Штатах "дало взятку" Джо Байдену.
- Еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян сняла рекламный ролик о том, что желающие "задвохсотиться" могут собраться в одном пункте, получить все необходимые справки и прямо с порога поехать на фронт в Украину.