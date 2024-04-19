Скоро будет "охота", – Андрющенко рассказал, как россияне прячут свою ПВО

Украинские Силы обороны успешно поражают различные военные объекты на территории России. Одна из целей ВСУ – системы ПВО оккупантов, которые те пытаются тщательно прятать вглубь России или на оккупированных территориях.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что ПВО – единственный вид вооружения россиян, который они действительно прячут. Это такие виды как С-300, С-400, "Буки" и "Торы", которые комплексно работают на оккупированных территориях, в частности Крыму.

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Постоянно перемещают и прячут

Оккупанты используют С-300 для нанесения баллистических ударов по нашей территории и по мирным местам.

Они не держат ПВО долго на одном и том же месте в режиме контроля – их перемещают и прячут. В Мариупольском районе, по крайней мере, мы знаем много мест, где их прячут, но сказать, что сегодня прямо здесь она спрятана, сложно,

– подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что россияне используют большое количество макетов С-300 и С-400 пусковых и расставляют их для того, чтобы сбить с толку наши Силы обороны.

О чем это говорит? Даже танки легче найти. Были случаи, когда наши партизаны заходили на территорию базирования танков. А вот на территорию, где размещена ПВО, никогда не попадешь, ведь россияне к этому относятся серьезно,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Скоро увидим "охоту"

В минобороны России официально заявляли о "сбитии украинского беспилотника" в Мордовии. Андрющенко отметил,, что этот беспилотник пролетел от украинской границы примерно 830 километров. Поэтому россияне понимают, что их системы ПВО должны прикрывать Россию вглубь.

Я уверен, что у них нет такого количества ПВО и закрыты все важные регионы. Они понимают, что в зоне нашего внимания и заводы из военно-промышленного комплекса, и нефтеперерабатывающие заводы, и железнодорожные узлы, и даже летчики и операторы систем ПВО. Думаю, что мы скоро увидим "охоту" и на них,

– подчеркнул он.

Также он добавил, что все имеет свой конец, поскольку любой ресурс должен заканчиваться. Даже системы ПВО и ракеты изнашиваются, поэтому их необходимо модернизировать, ремонтировать и обслуживать.

Что известно о системах ПВО России