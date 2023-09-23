ПВО противника в Крыму будет разрушено, – Свитан объяснил особенности его работы
В последнее время временно оккупированный Крым "приветствуют хлопки". Россияне каждый раз пытаются заявлять об "успешной работе ПВО", но по факту очевидно обратное.
Российская ПВО имеет немало недостатков. О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.
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Слабое место российской ПВО
По словам Романа Свитана, вся российская ПВО основана на ЗРК С-400 "Триумф", такова не является. И у нее есть свои недостатки.
Это не "Триумф", а, как раньше говорили, хорошо окрашенный С-300. Все его недостатки С-400 в себя вобрал. По некоторым позициям еще и усилил,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что часть российских ПВО основана на системах радиоэлектронной борьбы. Но они не реагируют на современные ракеты на последних этапах подлета к цели. Ракеты идут на очень низких высотах – ниже лучей локаторов российских станций. Таким образом, враждебные ЗРК не успевают отработать по целям на малых расстояниях.
Роман Свитан о слабости российской ПВО: смотреть видео
Эти недостатки очень хорошо играют на руку украинским защитникам. Вероятно, работа, выполняемая сейчас, – начало общей задачи по доминированию в воздухе, предположил Свитан.
"ПВО противника в Крыму будет уничтожена в ближайшее время. Сначала уничтожается общая система. Вот С-400 – это основная система, на ее базе развернутая ПВО Крыма. А дальше Крым будет открыт для авиации и дальних систем поражения – тех же беспилотников и ракет. Крымский мост под ударом. Вероятно, такой сценарий прогнозируемый", – добавил он.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- 22 сентября во временно оккупированном Севастополе произошел прилет в штаб Черноморского флота. Здание потерпело значительные разрушения. Российское так называемое минобороны сначала сообщило об одном погибшем, а затем объявило его без вести пропавшим. На самом деле пострадавших может быть гораздо больше.
- В момент инцидента в городе не объявили сигнал воздушной тревоги – его включили значительно позже.
- 21 сентября случился мощный удар по аэродорому "Саки". Россия не может полноценно закрыть собственную территорию и временно оккупированную от дронов или ракет. Их ПВО несовершенна.
- 20 сентября произошло поражение командного пункта россиян, который базировался возле Верхнесадового недалеко от Севастополя. Оккупанты снова сообщали об "успешной работе пе-ве-о", но факты упорно говорят обратное.