ПВО противника в Крыму будет разрушено, – Свитан объяснил особенности его работы

В последнее время временно оккупированный Крым "приветствуют хлопки". Россияне каждый раз пытаются заявлять об "успешной работе ПВО", но по факту очевидно обратное.

Российская ПВО имеет немало недостатков. О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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Слабое место российской ПВО

По словам Романа Свитана, вся российская ПВО основана на ЗРК С-400 "Триумф", такова не является. И у нее есть свои недостатки.

Это не "Триумф", а, как раньше говорили, хорошо окрашенный С-300. Все его недостатки С-400 в себя вобрал. По некоторым позициям еще и усилил,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что часть российских ПВО основана на системах радиоэлектронной борьбы. Но они не реагируют на современные ракеты на последних этапах подлета к цели. Ракеты идут на очень низких высотах – ниже лучей локаторов российских станций. Таким образом, враждебные ЗРК не успевают отработать по целям на малых расстояниях.

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Эти недостатки очень хорошо играют на руку украинским защитникам. Вероятно, работа, выполняемая сейчас, – начало общей задачи по доминированию в воздухе, предположил Свитан.

"ПВО противника в Крыму будет уничтожена в ближайшее время. Сначала уничтожается общая система. Вот С-400 – это основная система, на ее базе развернутая ПВО Крыма. А дальше Крым будет открыт для авиации и дальних систем поражения – тех же беспилотников и ракет. Крымский мост под ударом. Вероятно, такой сценарий прогнозируемый", – добавил он.

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