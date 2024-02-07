Могло ли быть это провокацией: Игнат отреагировал на российские ракеты возле Польши

Утром 7 февраля во время обстрела по Украине поляки поднимали авиацию на перехват российской ракеты, которая была в 20 километрах от границы Польши.

Но впоследствии вражеская цель изменила курс. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал в эфире 24 Канала, могло ли это быть провокацией.

Важно Под ударом оказалось 6 областей, есть погибшие: все, что известно о массированной атаке 7 февраля

Российская ракета достигла определенной точки в западных границах. Это уже не впервые происходит. Помним, как и обломки залетали на территорию Польши в результате противовоздушного боя.

Поляки часто реагируют, когда происходят массированные ракетные атаки по территории Украины. В частности, когда существует угроза их территории и воздушному пространству.

Польша предупредила об активности истребителей на восточной границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью России с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Польская авиация поднимается в готовности к применению каких-то действий по перехвату и защите воздушных границ своего государства.

Была это провокация или нет – трудно сказать. Ракета долетела до Самборского района, до самого райцентра и полетела уже в направлении Львова, потом снова вернулась в направлении Тернопольской области,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Россия массированно атаковала Украину 7 февраля: главное