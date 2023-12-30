Есть полное понимание ситуации, – Игнат рассказал детали инцидента с российской ракетой в Польше

Во время массированной атаки по Украине 29 декабря одна из ракет вошла в воздушное пространство Польши. В Воздушных силах объяснили, почему государство не сбило враждебную цель.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ведется постоянное сотрудничество с польской и румынской сторонами. Он также подчеркнул, что российская ракета не в первый раз заходит в воздушное пространство других государств.

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Есть полное понимание

Юрий Игнат не ответил на вопрос, почему Польша не сбила ракету, зашедшую в ее воздушные простые. По его словам, это нужно уточнять у польской стороны. Он подчеркнул, что то, какие консультации проводили в стране по этому поводу, обнародовано не будет.

В то же время, он отметил, что со стороны Польши нет никаких обвинений.

Всякое может случаться. Идет сбивание ракет, идет мощная атака. Оно может долетать до соседних государств,

– сказал Юрий Игнат.

По его словам, это одна из причин, почему Украина нуждается в большей защите.

Российская ракета в Польше: главное