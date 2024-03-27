Это эскалация: как Польша может отреагировать на следующую провокацию в воздушном пространстве

Во время массированного ракетного удара 24 марта одна из российских ракет на 39 секунд залетела в воздушное пространство Польши. Там поднимали истребители, но не сбили воздушную цель. Далее Польша может значительно жестче реагировать на такие ситуации.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, Запад опасается эскалации в войне с Россией. Но она уже происходит.

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Как будет дальше действовать Польша

Как отметил Шейтельман, эскалация постепенно повышается. Поляки уже начали поднимать собственные истребители во время ракетных обстрелов Украины. Сейчас они не сбивали ракету, ведь якобы опасались, что обломки могут упасть на гражданскую инфраструктуру.

Следующим этапом будет то, что поляки таки собьют ракету, которая пересечет пространство Польши. Как Россия ответит? По моему мнению, будет агрессивная риторика. Выйдет какой-то Медведев и начнет рассказывать, что ядерка упадет на Варшаву. Что сделает Польша? Пойдет на еще большую эскалацию. Скажет, что по просьбе Украины будет сбивать все, что летит в сторону Польши,

– считает Шейтельман.

Таким образом удастся еще лучше защитить по крайней мере Запад Украины. Такие действия России действительно приводят к эскалации. Но она может иметь неожиданные положительные моменты для Украины.

Российская ракета в Польше: коротко