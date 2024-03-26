В Польше допускают новые инциденты с российскими ракетами, пока продолжается война против Украины

Пока будет продолжаться война, до тех пор российские ракеты будут представлять угрозу для государств Европы, граничащих с Украиной. В частности, опасность существует для Польши – на днях цель Кремля вторглась в ее воздушное пространство.

Спикер польского Сейма Шимон Головня подтвердил, что инциденты с российскими ракетами в воздушном пространстве Польши могут повторяться до тех пор, пока продолжается война России против Украины. Он отметил необходимость усиления оборонных систем страны.

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Российские ракеты беспокоят Польшу

По словам Главного, польские системы реагирования работают эффективно, но требуют дальнейшего совершенствования. Чиновник также отметил, что любые действия по сбиванию ракет должны быть взвешенными, чтобы не подвергать опасности гражданское население.

Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться,

– заявил Головня.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что планирует обсудить эту проблему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он выразил возмущение из-за повторных нарушений российскими ракетами и заявил о недопустимости таких действий.

Позже появилась информация от МИД, что разговор уже состоялся: глава польской дипломатии акцентировал, что это очередной случай, когда действия России угрожают безопасности стран-членов Североатлантического альянса.

Контекст: что нужно знать

В ночь на 24 марта российская ракета на несколько десятков секунд вторглась в воздушное пространство Польши, вызвав серьезное беспокойство в Варшаве. Уточним, что произошло это около 04:23.

Польша немедленно проинформировала союзников по НАТО об инциденте и заявила о намерении требовать у России объяснений относительно этого нарушения.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что страна готова сбивать ракеты, если они будут представлять угрозу для польских целей, акцентируя на готовности к защите своей территории.

В ответ на инцидент с российской ракетой в воздушном пространстве Польши Варшава вызвала российского посла для объяснений. Сикорский отметил, что Польша будет требовать от России не только комментариев, но и прекращения агрессии.

Этот инцидент является очередным свидетельством того, что российско-украинская война имеет широкие последствия, в частности для безопасности всей Европы. Польша как активный член НАТО подчеркивает свою решимость в защите воздушного пространства и безопасности граждан. В то же время Варшава призывает к международной солидарности в противостоянии против агрессии России.