Спікер польського Сейму Шимон Головня підтвердив, що інциденти з російськими ракетами у повітряному просторі Польщі можуть повторюватися доти, доки триває війна Росії проти України. Він наголосив на необхідності посилення оборонних систем країни.

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Російські ракети непокоять Польщу

За словами Головні, польські системи реагування працюють ефективно, але потребують подальшого вдосконалення. Посадовець також зазначив, що будь-які дії щодо збиття ракет мають бути зваженими, аби не наражати на небезпеку цивільне населення.

Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони будуть траплятися,

– заявив Головня.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що планує обговорити цю проблему з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він висловив обурення через повторні порушення російськими ракетами й заявив про неприпустимість таких дій.

Згодом з'явилась інформація від МЗС, що розмова уже відбулася: очільник польської дипломатії акцентував, що це черговий випадок, коли дії Росії загрожують безпеці країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Зверніть увагу! У відповідь на інцидент з російською ракетою в повітряному просторі Польщі Варшава викликала російського посла для пояснень. Сікорський наголосив, що Польща вимагатиме від Росії не лише коментарів, але й припинення агресії.

Контекст: що потрібно знати

У ніч на 24 березня російська ракета на кілька десятків секунд вдерлася в повітряний простір Польщі, викликавши серйозне занепокоєння у Варшаві. Уточнимо, що сталося це близько 04:23.

Польща негайно проінформувала союзників по НАТО про інцидент і заявила про намір вимагати у Росії пояснень щодо цього порушення.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що країна готова збивати ракети, якщо вони становитимуть загрозу для польських цілей, акцентуючи на готовності до захисту своєї території.

Цей інцидент є черговим свідченням того, що російсько-українська війна має широкі наслідки, зокрема для безпеки всієї Європи. Польща як активний член НАТО наголошує на своїй рішучості у захисті повітряного простору та безпеки громадян. Водночас Варшава закликає до міжнародної солідарності у протистоянні проти агресії Росії.