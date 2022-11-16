Что означает 4 статья НАТО и почему Варшава собирает Альянс на срочные консультации

Российская ракета упала на территории Польши и убила двух граждан. НАТО уже 16 ноября соберется на срочную консультацию.

Ее инициировала Польша. В НАТО страна входит с 1999 года.

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Один из дипломатов уже заявил журналистам, что НАТО будет действовать "осторожно".

Тем временем в Варшаве изучают вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности. Страна привела войска в боевую готовность.

Что предусматривает 4 статья НАТО

4 статья НАТО предусматривает, что стороны будут проводить консультации в случае, если одна из них заявит об угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Страны Балтии уже выразили солидарность с Польшей. В частности, Эстония подчеркнула, что готова "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Следует заметить, что 5 статья НАТО отмечает: вооруженное нападение на одну из стран Альянса будет считаться нападением на всех. Российская ракета упала в селе Пшеводов и унесла жизни двух человек.

4 статью НАТО применяли только 7 раз

В истории НАТО 4 статью применяли 7 раз. В частности, это сделали Польша и страны Балтии 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну.

Кроме того, Польша применяла статью в 2014 году. Тогда Россия начала войну с Украиной, оккупировала Крым и часть Донбасса.

Турция применяла статью 5 раз.

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