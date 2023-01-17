Через Мариуполь движется российская техника: какие направления усиливает враг
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия перебрасывает военную технику на Запорожское направление. В Мариуполе зафиксировали около 20 танков и 30 грузовиков, двигающихся в направлении Бердянска.
Не вся техника, которая пересекает Мариуполь, движется непосредственно в направлении Запорожья – на Мелитополь или Бердянск. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лишенко. По его словам, часть ее остается в Донецкой области, в частности на территории за Мариуполем для укрепления северных рубежей со стороны Волновахи, Угледара и т.д.
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Оккупанты укрепляют линию обороны
Он отметил, что много техники заходит в Мариуполь и затем двигается на Бердянск и Мелитополь по трассе, которая следует из Таганрога на Мариуполь, затем из Мариуполя в Бердянск, из Бердянска в Мелитополь и оттуда она уже направляется на Херсон, Одессу и т.д.
Эта автомобильная артерия на сегодняшний день наиболее оживленная и активно используется оккупантами.
– подчеркнул депутат.
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Он отметил, что в отдельных местах Бердянского района эта трасса поднимается достаточно высоко, и в случае если ВСУ продвинутся на несколько десятков километров южнее, она уже будет перекрыта артиллерийским огнем.
"Оккупанты это понимают, и именно поэтому пытаются активно укрепляться вдоль этой линии обороны, создавая безопасность именно для этого коридора", – подчеркнул Сергей Лишенко.
Ситуация в Запорожской области: последние новости
- По Запорожской области в очередной раз был нанесен ракетный удар ночью 16 января. Оккупанты попали в объекты гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Также местные власти сообщили, что в результате атаки несколько человек получили ранения.
- Российские военные утром 14 января атаковали Запорожскую область. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Российские ракеты, упавшие в Запорожской области на территорию одного из предприятий, повлекли за собой разрушение. К счастью, обошлось без жертв.
- Российские захватчики по состоянию на январь готовятся перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Оккупанты сооружают оборонные укрепления и готовят минные заграждения. Также в последнее время отмечается усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении.