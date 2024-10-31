Уфу атаковали беспилотники: есть попадания по топливно-энергетическим заводам

Вечером 31 октября появились сообщения о взрывах в Уфе. Речь идет об атаке беспилотниками, и уже есть заявления об определенных последствиях.

24 Канал собрал информацию о взрывах в Уфе и их последствиях. Напомним, в ночь на 31 октября дроны долетели до Волгоградской области.

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Что известно об атаке дронами в Уфе: россияне закрыли аэропорт

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения из-за опасности БПЛА. О временной остановке полетов сообщила Росавиация, не уточнив причин. Как сообщил источник одного из СМИ, прием и вылет рейсов приостановили после предупреждения о возможной атаке беспилотников,

– говорится в сообщении российского паблика Astra.

Интересно, что в местных российских СМИ достаточно мало информации о происшествии. Там пишут, что экипажи, авиаслужбы и диспетчеры пытаются обезопасить полеты, но деталей не приводят.

Рейсы в Сургут и Екатеринбург задержаны на час, а самолеты из Москвы направили в Пермь и Казань.

Куда могло прилететь в Уфе: возможно, поражен завод в Стерлитамаке

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко лаконично написал: "Кое-что прилетело по заводику в Уфе".

Украинские паблики замечают, что дроны посетили Уфу едва ли не впервые, и недаром, ведь этот город – один из центров нефтепереработки и нефтехимии. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что есть якобы попадание в Стерлитамакский нефтехимический завод.

Следует сказать, что Стерлитамак действительно недалеко от Уфы, но значительно дальше на юг, чем аэропорт.

Где расположены города, которые могли оказаться под ударом: показываем на карте Уфу и Стерлитамакский нефтехимический завод

В целом от Уфы до границы с Украиной около 1500 километров.

Дроны ударили по заводу "Башнефть-Уфанефтехим"

Позже Сергей Стерненко назвал цель атаки.

Один из неизвестных дронов достиг Уфы, вызвав эвакуацию на заводе "Башнефть-Уфанефтехим". Заявлено о таинственном хлопке,

– сыронизировал он.

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что дроны целились по трем промышленным предприятиям, в частности, хотели ударить по топливно-энергетическому комплексу. Жертв и разрушений якобы нет.

Впрочем, работников завода "Башнефть-Уфанефтехим" эвакуировали.

Эвакуация работников российского завода во время атаки БПЛА: смотрите видео

Завод "Башнефть-Уфанефтехим" расположен в Черниковке – бывшем рабочем городке, который впоследствии вошел в состав Уфы.

На карте Уфы заметно, что в городе много целей.