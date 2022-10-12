Проблемы "элиты": российская воинская часть просит вернуть вещи погибших бойцов
Источник:InformNapalm
Украинские военные продолжают наносить оккупантам безумные потери. Российская "элитная" армия настолько оснащена всем необходимым, что погибших бойцов просят вернуть вещи.
Российская воинская часть просит вернуть вещи погибших бойцов
О каких конкретно говорится вещах – неизвестно. Но, возможно, России не хватает даже носков, если хотят, чтобы, вероятнее всего, вернули и их.
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Так, начальник вещевой службы воинской части требует вернуть вещи трех погибших, которые не принадлежат списанию.
У однополчан погибших бойцов есть два варианта:
- звонить семьям погибших и просить вернуть вещи;
- скинуться самим.
Общая сумма – 54 300 рублей.
Как вы считаете, россияне будут сбрасываться прапорщику начсклада, или будут вызванивать семьи Zдохликов, чтобы те вернули вещи?
– пошутили в сообщении.
Поэтому пока еще живым оккупантам стоит собирать деньги, чтобы после смерти их семьи вернули вещи или деньги государству.
Общие боевые потери россиян
После традиционного утренней сводки потерь оккупантов, в обед Генштаб обнародовал уточненные данные потерь российских захватчиков. Итак, с 24 февраля, и с учетом всех имеющихся в настоящее время уточнений, по состоянию на 12 октября потери российской армии в полномасштабной войне против Украины составили:
- примерно 63 380 человек;
- 2 505 танков,
- 5 156 боевых бронированных машин,
- 1 539 артиллерийских систем,
- 355 РСЗО,
- 183 средств ПВО,
- 268 самолетов,
- 234 вертолета,
- 1 149 БпЛА,
- 316 крылатых ракет,
- 16 кораблей и катеров,
- 3 926 автомобильной техники и автоцистерн,
- 140 единиц специальной техники.
Утром в Генеральном штабе ВСУ сообщалось, что наибольшие потери российские захватчики понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.Любопытно! Воздушные Силы Украины продолжают ликвидировать вражеские цели. 12 октября всего за 18 минут сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета
Свежие потери России на 12 октября: смотрите видео