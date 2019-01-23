Российская агрессия в киберпространстве: за прошлый год Кремль совершил почти 200 провокаций

За 2018 год Россия совершила 190 провокаций, чтобы дестабилизировать украинское общество. В частности, Россия не раз пыталась помешать работе государственных органов

Такое количество провокаций со стороны РФ зафиксировало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Украине.

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Россия не раз пыталась помешать работе государственных органов. Так, в начале декабря 2018 года российские спецслужбы атаковали информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Российские хакеры рассылали по электронной почте зараженные вирусом поддельные бухгалтерские документы.

"После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системв и похищения служебной информации. Вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса", – сообщили в МинТОТ.

А во Львове правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая с помощью запрещенного российского программного обеспечения "Парус" и "Афина" пыталась получить информацию из государственных органов.

В Министерстве отметили, что такие действия со стороны России являются традиционными. Особенно внимание российских хакеров к Украине усиливается во время предвыборной кампании. Они собирают данные и взламывают доступ к почтовым ящикам.

В контексте выборов – РФ целенаправленно собирает информацию, а потом решает – на какие процессы нужно влиять и какую информацию следует обнародовать. После чего эта информация обрабатывается должным образом и распространяется через соответствующие сайты, или через СМИ и социальные сети,

– отметили в ведомстве.

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К тому же в Министерстве отметили, что помимо хакерской атаки Россия занимается незаконным изготовлением и распространением нелегального оружия. Кремль продолжает использовать псеводминирование для дестабилизации ситуации в Украине. Так, в декабре 2018 года правоохранители зафиксировали 38 случаев псевдозаминирования. В Одесской области – 11, в Киеве и Киевской области – 8, в Днепропетровской – 5, в Харьковской – 4, в Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской – по 2, в Донецкой, Николаевской, Черниговской и Сумской областях по 1 случаю.

Также в Министерстве добавили, что больше всего российских кибератак произошло в Запорожской (26%), Киеве и Киевской области (15%), Днепропетровской (12%), Донецкой (10%) и Херсонской (9%) областях.