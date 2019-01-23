Російська агресія у кіберпросторі: за минулий рік Кремль здійснив майже 200 провокацій

За 2018 рік Росія здійснила 190 провокацій, щоб дестабілізувати українське суспільство. Зокрема, Росія не раз намагалася завадити роботі державним органам

Таку кількість провокацій з боку РФ зафіксувало Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні.

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Росія не раз намагалася перешкодити роботі державних органів. Так, на початку грудня 2018 року російські спецслужби атакували інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України. Російські хакери розсилали електронною поштою заражені вірусом підроблені бухгалтерські документи.

"Після відкриття файлів на комп’ютери приховано завантажувалося шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання до судових інформаційних систем та викрадення службової інформації. Вірусна програма з’єднувалась із контрольно-командними серверами, які мають, зокрема, російські ІР-адреси", – повідомили у МТОТ.

А у Львові правоохоронці викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого російського програмного забезпечення "Парус" та "Афіна" намагалася отримати інформацію з державних ораганів.

У Міністерстві зазначили, що такі дії з боку Росії є традиційними. Особливо увага російських хакерів до України посилюється під час передвиборчої кампанії. Вони збирають дані та зламують доступ до поштових скриньок.

У контексті виборів – РФ цілеспрямовано збирає інформацію, а потім вирішує – на які процеси потрібно впливати і яку інформацію варто оприлюднити. Після чого ця інформація обробляється належним чином і поширюється через відповідні сайти, або через ЗМІ та соціальні мережі,

– наголосили у відомстві.

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