23:36
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Запоріжжі транслювали телеканали Росії: СБУ викрила організатора-зловмисника – фото

      537 Читать новость на русском
      У Запоріжжі транслювали телеканали Росії: СБУ викрила організатора-зловмисника
      У Запоріжжі транслювали телеканали Росії: СБУ викрила організатора-зловмисника / Фото з відкритих джерел

      Співробітники Служби безпеки України затримали в Запоріжжі чоловіка, який ретранслював заборонені в Україні російські телевізійні канали.

      Про це повідомили у прес-службі СБУ.

      Читайте також: Як Росія використовує Московський патріархат проти України: СБУ видала буклети

      Місцевий житель на своїх сайтах ретранслював пропагандистські телеканали Росії. 

      Зазначений контент входить до переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення,
      – додали у СБУ.

      Крім того, для перегляду заборонених каналів чоловік пропонував глядачам плей-листи з програмним забезпеченням IP-телебачення.

      Під час обшуку у приміщенні адміністратора правоохоронці виявили технічне обладнання, яке чоловік використовував аби ретранслював пропагандистські телеканали Росії.

      сбу запоріжжя російські телеканали злочин кримінал
      Правоохоронці під час обшуку вилучили технічне обладнання//Фото: СБУ

      До слова, наразі відкритого кримінального провадження та триває досудове слідство.

      Раніше 24 канал писав, що Служба безпеки України затримала на Сході три агентурно-бойові групи військової розвідки РФ.

      Теги: Новини України Новини Росії ЗМІ Кримінальні новини СБУ Новини Запоріжжя Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 січня: нові кандидати у президенти, до Києва привезли багато поранених бійців
      сьогодні , 22:10 Головні новини 22 січня: нові кандидати у президенти, до Києва привезли багато поранених бійців
      2144
      Століття Соборності України: ми – непереможні!
      сьогодні , 22:03 Століття Соборності України: ми – непереможні!
      Артем Овдієнко 168
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      сьогодні , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 850
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 206
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2510
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук