У Запоріжжі транслювали телеканали Росії: СБУ викрила організатора-зловмисника – фото

Співробітники Служби безпеки України затримали в Запоріжжі чоловіка, який ретранслював заборонені в Україні російські телевізійні канали.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

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Місцевий житель на своїх сайтах ретранслював пропагандистські телеканали Росії.

Зазначений контент входить до переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення,

– додали у СБУ.

Крім того, для перегляду заборонених каналів чоловік пропонував глядачам плей-листи з програмним забезпеченням IP-телебачення.

Під час обшуку у приміщенні адміністратора правоохоронці виявили технічне обладнання, яке чоловік використовував аби ретранслював пропагандистські телеканали Росії.



Правоохоронці під час обшуку вилучили технічне обладнання//Фото: СБУ

До слова, наразі відкритого кримінального провадження та триває досудове слідство.

Раніше 24 канал писав, що Служба безпеки України затримала на Сході три агентурно-бойові групи військової розвідки РФ.