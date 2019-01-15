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      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"

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      Российская журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева
      Российская журналистка-пропагандистка Ольга Скабеева / Фото из открытых источников

      В России продолжают поддерживать пропагандистский тренд о том, что "Украина замерзнет" и на этот раз с акцентом на выборы.

      В частности, ряд гибридных новостных лент выдали "на гора" заголовки "Зима против томоса: к выборам президента на Украине может закончиться газ", которые одновременно и поддерживают традиционный нарратив о "холодоморе" и по болезненной теме для Кремля – Томосу, так же наносят информационно-психологический удар. Ведь не способная что-либо противопоставить Украине в борьбе за свою независимую церковь, секта РПЦ способна сейчас через кремлевскую пропаганду разве, что хамить, в режиме униженного бессилия – "подавитесь" и не более того.

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      Но, отвлекаемся от темы – "Украина без газа". Ведь согласно данным российских экспертов, взятым из отчетности оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз", в подземных хранилищах Украины осталось 13 млрд кубометров газа, в то время как год назад в ПХГ было 14,3 млрд кубов газа.

      Российские эксперты сделали вывод, что с учетом того, что отбор газа из ПХГ с начала отопительного сезона составил 4,1 млрд кубометров, что в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году и при учете сохранения в ПХГ неприкасаемыми запасы в 5-6 млрд кубометров, для поддержания давления в ГТС, к выборам президента в Украине закончится газ.

      И вот тут, можно поаплодировать стоя, ведь мы в одном вбросе получили практически пропаганду в кубе. То есть, напомнили про "холодомор", снова уменьшили значимость и историчность Томоса, и подогрели интерес к выборам президента Украины, на которых российские СМИ будут всячески поддерживать пророссийских кандидатов, как явных, так и латентных.

      И можно было бы впасть в состояние предвкушения газового апокалипсиса и забиться в судорогах покаяния перед РПЦ, если бы не одно "НО". И это "НО" – сухие и равнодушные цифры, а не эмоциональные и бессмысленные слова пропагандистов.

      Буквально на днях АО "Укртрансгаз" отчитался о добыче газа в Украине за 12 месяцев 2018 года. В частности, добыча природного газа в нашей стране увеличилась до 20,89 млрд кубометров. В декабре прошлого года добыча газа составила 1 млрд 828,4 млн кубометров, что на 2,1% больше нежели в декабре 2017.

      Таким образом, с учетом старта отопительного сезона в Украине 15 октября 2018 года и по состоянию на сейчас, 14 января 2019 года, ежемесячно из ПХГ отбирается в среднем 1,4 млрд кубометров газа. При этом, это грубый подсчет, ведь температурный режим по стране не одинаковый и играют роль факторы, как потеплений, так и похолоданий. К примеру, в октябре и ноябре отбор был намного меньше, чем в декабре и январе.

      Но, даже учитывая лишь усредненный показатель за каждый месяц, мы получаем в итоге значение собственной добычи природного газа Украиной, выше ежемесячного отбора, используемого российской пропагандой для нагнетания. И это без учета импорта из Словакии (в среднем 500 млн кубометров в месяц), из Венгрии (до 300 млн кубометров в месяц) и Польши (до 60 млн кубометров в месяц).

      А потому, старания кремлевской пропаганды как всегда оказались впустую, ведь голословью словоблудов, внемлют лишь темные массы. Массы – далекие от сухих цифр и беспрестанных данных.

      Собственно, да – снова не замерзнем.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини політики Публікації Газ Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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