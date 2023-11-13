Предупреждение для всех: у Зеленского призвали готовиться к тяжелой зиме

Почти прошла половина ноября, поэтому возросла вероятность массированных атак России по критической инфраструктуре Украины. Грядущая зима может быть также тяжелой.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал 24 Каналу обращение Владимира Зеленского от 12 ноября. Президент призвал готовиться к увеличению вражеских атак.

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"Это предупреждение для нас всех. Должны осознавать, что Россия сегодня имеет всего два аргумента", – отметил Подоляк.

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По его словам, речь идет о:

атаках на гражданское население и критическую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным нормальное существование;

применении управляемых авиационных бомб на линии фронта, чтобы замедлить наше продвижение.

Зеленский обратился также к партнерам

Украина делает все возможное, чтобы защитить от вражеских ударов энергетическую и другую инфраструктуру. Однако наша страна нуждается в помощи от союзников.

Безусловно, для наших партнеров важно все же ускорить объемы поставок систем противоракетной обороны,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ также акцентировал внимание на важности систем радиоэлектронной борьбы.

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Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вражеские атаки в этом году принципиально не будут отличаться от прошлогодних. Скорее всего, россияне будут прибегать к комбинированным атакам.

Украинская энергетическая инфраструктура имеет не только активную защиту, но и пассивную – железобетонные конструкции, мешки с песком и антидроновые сетки. Однако общая мощность энергетической системы уменьшилась из-за разрушений в прошлом году.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия ожидает существенного похолодания, чтобы нанести массированный удар. Тогда вред от обстрелов будет значительно больше.