Россия продолжает удивлять своим отношением к своим военным. Государство-агрессор отказывается должным образом лечить своих бойцов из подразделения "Шторм Z".

Оккупантов отправляют обратно на фронт воевать с не зажившими ранениями и даже ампутациями. Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

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Бойцы подразделения "Шторм Z"

Бойцов российского подразделения "Шторм Z" возвращают на боевую службу с не зажившими ранами и даже после ампутаций конечностей,

– говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, донецкие боевики, "вагнеровцы" и солдаты из "Шторм Z" после ранений получали минимальное лечение или их и вовсе не пытались поставить на ноги.

В частности, отмечается, что, скорее всего, к новобранцам в "Шторм Z", освобожденных из тюрем для участия в войне, относятся особенно плохо. В большинстве случаев у них нет документов, необходимых для доступа к госпиталам.

Потери врага по состоянию на 18 декабря: коротко