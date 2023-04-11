Российские десантники получили системы "Сонцепек": разведка Британии назвала цель такого шага

Российским десантникам передали термобарические системы ТОС-1А "Солнцепок". Британская разведка предполагает, что это может указывать на дальнейшую роль российских воздушно-десантных войск в попытках наступления на Украину.

По данным британских разведчиков, ранее "Сонцепек" не был официально связан с ВДВ. Однако к таким действиям Кремль может прибегнуть к восстановлению российских воздушно-десантных войск.

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Что известно о "Сонцепеках" для окупантов

Российские СМИ 3 апреля сообщали о передаче воздушно-десантным войскам России термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепок".

Передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после того, как они понесли большие потери в первые девять месяцев войны,

– заявили в разведке.

Также там отметили, что ТОС-1А есть сверхразрушительным. Кремль считает "Сонцепек" "тяжелым огнеметом", эксплуатируемым, как правило, российскими спецвойсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине. Более того, раньше это оружие официально не было связано с ВДВ.

ВСУ мощно уничтожают вражеские "Сонцепеки"

"Сонцепек" является установкой, которая предназначена для выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники. Она также может вызывать пожары, разрушать здания объемными взрывами или бить по силе противника, расположенной на открытой местности или в фортификационных сооружениях. Техника стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами.

Последний раз огнеметную систему оккупантов 8 марта уничтожили спецназначенцы СБУ. В Управлении СБУ в Одесской области рассказали, что вражескую технику ликвидировали с помощью FPV-дрона.

Уничтожили вражеский "Сонцепек" наши бойцы прямо в момент его залпа.

"Вторая армия мира" осталась без еще одного "аналоговнета",

– отметили военные.

Работа защитников по российскому "Сонцепеку": смотрите видео